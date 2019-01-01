Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть лимоны

Врачи рассказали, почему лимон – самый полезный фрукт в мире.Лимон является одним из самых полезных фруктов в мире – он доступен, содержит много витаминов, помогает повысить иммунитет, приятен на вкус и имеет широкое применение в кулинарии.Вот все причины, по которым ты также можешь включить лимон в своей ежедневный круглогодичный рацион.Что содержит лимон- Конечно, это прежде всего антиоксидант – витамин С, а также пектин, эфирные масла, биофлавоноиды, рибофлавин, органические кислоты, тиамин, витамины D, А, В2 и В1, рутин (витамин Р). В семенах лимона содержатся жирные масла и лимонин. Ароматный запах лимону придает эфирное масло, которое содержится в разных его составляющих.- Лимон содержит вещества, которые повышают уровень цитрата в организме, тем самым препятствуя образованию камней в почках.- Лимон с медом успокаивает боль в горле, действует как жаропонижающее средство и повышает иммунитет во время простуд.- Лимон богат пектином, который активирует обмен веществ, а значит помогает расстаться с лишними килограммами.- Высокое содержание в лимоне витамина С делает его еще и настоящим энергетическим напитком – вода с лимонным соком помогает проснуться утром гораздо эффективнее кофеиносодержащих напитков.- Сок лимона отлично снимает зуд и покраснение при укусах насекомых. Он окажет противовоспалительное действие – лишь нанеси сок на пораженный участок.- Употребление сока лимона стимулирует обменные процессы и повышает метаболизм, а это полезно не только для похудения, но и для нормального пищеварения.- Сок лимона не дает клеткам развиваться и соединяться с патологиями, поэтому лимон считается отличным профилактическим средством в области онкологических заболеваний.- Лимон стимулирует производство энзимов и пищеварительных соков, поэтому организм начинает лучше усваивать кальций и железо.- Лимонная корка – желтая ее часть – способна помочь снять головные боли и спазмы. Следует очистить ее от белой части и приложить к височной области влажной стороной на 15 минут.- Эффективно применение лимона при судорожном синдроме – для этого подошвы ног смазывают лимонным соком и надевают носки. Эту процедуру повторяют утром и вечером в течение 2 недель.Вред лимона- Несмотря на то, что лимон может помочь снять воспаления на слизистой рта, следует быть очень аккуратным, так как лимонный сок разрушает эмаль.- Лимон относится к группе продуктов, которые могут вызывать аллергическую реакцию.- Лимон противопоказан к употреблению натощак, особенно тем, кто страдает расстройствами работы органов пищеварения и повышенной кислотностью.