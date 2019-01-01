Врачи подсказали, как снизить уровень холестерина без таблеток

Научные работники рекомендовали для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса – каркаде.Этот напиток, по их словам, не только подтвердил в ряде исследований позитивное действие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса.Каркаде как никакой другой напиток обладает массой оздоровительных свойств, заявили специалисты.В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина С и антиоксидантами, поэтому его употребление целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде – это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета или склонных к нему.«Для страдающих от сахарного диабета каркаде является просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует более качественному выведению токсинов из печени», - отметили эксперты.Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, пояснили медики. Они добавили, что питье каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.Ранее было известно, что напиток способствует снижению давления, сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.