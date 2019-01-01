Как чтение помогает развить эмпатию

Учёные обнаружили, что люди, которые с головой погружаются в чтение художественной литературы, больше сопереживают людям, чем те, кто не так вовлечены в чтение или отдают предпочтение научной и документальной литературе.Голландские учёные проверили, как транспортационная теория психологии влияет на эмпатию. Идеи такой теории заключается в том, что сопоставление себя с персонажем книги (неважно, хорошим, плохим или вовсе ужасным) может влиять на то, как человек ведёт себя уже после того, как закрыл книгу. Учёные хотели выяснить, как эмоциональное погружение в книгу (то есть транспортация) влияет на сопереживание: причём не только выдуманным героям, но и реальным людям. Согласно результатам этой работы, теория может быть верна: читатели, которые демонстрировали высокий уровень эмоциональной транспортации, показывали высокий уровень эмпатии даже спустя неделю после прочтения.Чтобы протестировать эту теорию, учёные провели два эксперимента. Для первого они пригласили 66 голландских студентов. Их разделили на две группы: «художественную» и «контрольную». 36 студентов из «художественной» группы читали «Приключения шести Наполеонов» — короткий рассказ Артура Конана Дойля. 30 «контрольных» участников внимательно изучили две газетные заметки о текущих событиях: про мятежи в Ливии и ядерную катастрофу в Японии.Второе исследование на самом деле было повторением первого, просто с большим количеством участников и другими материалами для чтения. 97 голландских студентов попросили прочесть или первую главу книги Жозе Сарамаго «Слепота», или пять газетных заметок о демонстрациях в Греции и национальном празднике в Голландии.Во время обоих экспериментов каждый студент заполнял онлайн-анкету, посвящённую эмпатии и теории эмоциональной транспортации. Эти опросы замеряли, насколько сильно или слабо участники переживали по поводу событий, которые не имели к ним никакого отношения, или жалели людей в принципе. Цель опроса, посвящённого эмоциональной транспортации, заключалась в том, чтобы измерить силу, с которой читатели погружались в сюжет. Участники заполняли анкеты только один раз за время эксперимента, но отмечали силу своей эмпатии три раза: до прочтения, после и через неделю после прочтения. И никакого мухлежа: организаторы внимательно расспрашивали всех участников, чтобы быть уверенными в том, что они действительно читали.Результаты не оставили никаких сомнений: читатели с более высоким уровнем эмоциональной транспортации демонстрировали более высокий уровень эмпатии после прочтения. Они в большей степени оказывались способными сопереживать другим, чем те, кто был в меньшей степени заинтересован предложенными рассказами, и чем те студенты, которые читали газету вместо романов. Исследователи пришли к выводу, что те участники, кого не впечатлили книги, стали ещё менее способны к эмпатии после прочтения, чем раньше.Что же насчёт газетных заметок? Можно было бы предположить, что чтение о проблемах в настоящем мире увеличит способность сопереживать, но оказалось, что всё ровно наоборот. Авторы исследования считают, что чтение о реальных событиях заставляло людей чувствовать вину или необходимость как-либо конкретно помогать, а не абстрактно сопереживать.Разумеется, это исследование имеет свои оговорки. Группы участников для экспериментов были довольно маленькими, а опросы они заполняли самостоятельно, так что есть вероятность, что они не были до конца честными в своих ответах. Но результаты при этом выглядят логичными. Если читатель не может идентифицировать себя с персонажем или сюжет кажется ему скучным, он в большей степени склонен отвлекаться и раздражаться, и такая негативная реакция может заставить его думать больше о себе, чем о других. С другой стороны, если человек идентифицирует себя с сюжетом и главным героем, это позволяет ему взглянуть на мир с точки зрения персонажа. Это новое исследование тем важнее, что показывает: чтение книги — вне зависимости от того, является главный герой положительным или отрицательным — может действительно повлиять на то, как люди ведут себя в реальной жизни.