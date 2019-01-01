Простой способ справиться с осенней хандрой и депрессией

Исследование ученых из Университетского колледжа Лондона стало очередным подтверждением того, что существует сильная связь между питанием и психическим здоровьем. Научные специалисты установили, что люди, чей обычный тип питания близок к так называемой средиземноморской диете, гораздо реже оказываются подвержены депрессии.Результаты данной работы опубликованы в The Independent. Они свидетельствуют о том, что в лечении депрессии крайне важно практиковать «диетическое консультирование» пациентов, поскольку некоторые продукты питания дают противовоспалительный эффект в отношении нервной системы и тем самым защищают от развития психических нарушений. Ученые обнаружили, что люди, питающиеся по принципам средиземноморского рациона, на 33% меньше склонны к депрессии.Средиземноморская диета основана на национальной кухне жителей Средиземноморья. Главным источником питательных веществ в ней служат растительные белки, употребляется очень много овощей (до килограмма в день), хлеб. В средиземноморской диете очень мало жирного мяса – употребляются свежая рыба, морепродукты, постное мясо, растительные масла, прежде всего, оливковое.«Существует сильная связь между средиземноморской диетой и более низкой подверженностью воспалительным заболеваниям, а также депрессии», - сообщили авторы работы после того, как ими были проанализированы пищевые привычки 36 тысяч человек из Франции, Австралии, Испании, США и Великобритании.Ученые убеждены, что депрессия у человека развивается как следствие системного воспаления всего тела. Воспаление, в свою очередь, провоцируется пищей, чьи компоненты активизируют движение воспалительных конгломератов по системе кровоснабжения. Такой пищей, по их словам, являются алкоголь, насыщенные вредными жирами и сахаром продукты.Исследователи заявили, что «связь между кишечником и мозгом играет ключевую роль в психическом здоровье, и она модулируется желудочно-кишечными бактериями». Оздоровляющие микрофлору кишечника продукты оздоровляют и психическое состояния, считают специалисты.