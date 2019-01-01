Лучший вид сладостей для повышения иммунитета

Ешьте шоколад для укрепления здоровья! Ученые из Германии установили, что главный ингредиент этого продукта, какао-бобы, являются оптимальным источником ценного витамина для человеческого организма.Изначально какао-бобы насыщены витамином D. При их высушивании на солнце он видоизменяется, превращаясь в другую форму данного нутриента - витамин D2. Больше всего этого полезного вещества содержат в себе какао-масло и темный шоколад.Витамин D2 (эргокальциферол) участвует во многих биохимических процессах, происходящих в организме. Его главная роль состоит в регулировании усвоения важнейших минеральных макроэлементов – кальция и фосфора. Вместе с другими активными элементами группы D он помогает открытию кальциевых канальцев в клеточных мембранах для регулирования обменных процессов. Последние научные данные подтверждают способность витамина D2 предотвращать активность провоспалительных медиаторов, с которыми связывают развитие аутоиммунных заболеваний. Также витамины группы D нормализуют процесс свертываемости крови и улучшают деятельность щитовидки. Но следует помнить, что гиповитаминоз витамина D вредит организму, - например, приводит к частым простудам.Учеными из Швеции (Каролинский институт и Уппсальский университет) горький шоколад после проведенного исследования был отнесен к противовоспалительным продуктам, употребление которых может продлевать жизнь. Специалисты намерены и далее исследовать полезные свойства какао, чей оздоровительный потенциал по их мнению гораздо более существенный, чем известно сегодня.