Названы продукты, которые нужно есть регулярно

По данным исследования, озвученным в ходе Конгресса Европейского общества кардиологов, у людей, регулярно употребляющих мясо и молочные продукты, наблюдается более низкий риск сердечных заболеваний, а также преждевременной смерти. Однако подобная корреляция имеет место только при их достаточно умеренном употреблении, установили научные специалисты.Работа показала, что регулярное присутствие в рационе мяса и молочных продуктов уменьшает вероятность болезней сердца на 22 %, а вероятность преждевременной смерти - на 25 %. Подобная закономерность была выявлена на основании анализа данных более 218 000 человек.Отдельно ученые отметили необходимость соблюдать определенный объем порций мяса и молочной продукции. Они высказались о том, что в день полезно употреблять не более трех порций «молочки» (это равноценно шести кусочкам сыра или трем чашкам йогурта). Что касается мяса, рекомендуется съедать не более одной порции красного мяса, то есть, не более 150 граммов.По словам ученых, полученные ими результаты явно отличаются от известных сегодня диетических трендов.«Может, это кого-то возмутит, но мы выяснили, что сыр и мясная продукция положительно влияют на продолжительность жизни и здоровье сердечно-сосудистой системы», - высказался в связи с этим директор Научно-исследовательского института общественного здоровья в Университете Макмастера Салим Юсуф.