Симптомы, которые говорят о скрытом хламидиозе

Хламидиоз является одним из самых распространённых заболеваний, передающихся половым путём, которые чаще всего протекают бессимптомно, но грозят многими проблемами. Врачи назвали несколько предупреждающих сигналов, которые говорят о том, что организм столкнулся с этой инфекцией.Статистика показывает, что незащищенный секс чаще всего приводит к передаче именно хламидий от одного партнера к другому. У мужчин хламидиоз протекает бессимптомно в подавляющем большинстве случаев, а у женщин он всё-таки вызывает определенные признаки. Однако и в том, и в другом случае отсутствие лечения хламидиоза может приводить к серьезным проблемам, включая бесплодие. К сожалению, даже выраженные симптомы хламидиоза исчезают через несколько дней, и вот почему так важно обращать на них внимание, чтобы вовремя обращаться к врачам.Самыми распространёнными симптомы хламидиоза у женщин являются боль при мочеиспускании, необычные выделения из влагалища, боли в области живота, таза, кровотечения во время секса, после него и в промежуток между месячными, а также более тяжело, чем обычно протекающие месячные. У мужчин хламидиоз иногда проявляется болью при мочеиспускании, белыми или водянистыми выделениями из головки полового члена, ощущениями жжения или зуда в мочеиспускательном канале и болями в яичках.Если инфекция не лечится у женщин, она распространяется на матку и вызывает серьезное состояние под названием воспаление тазовых органов. Это основная причина эктопической беременности и бесплодия у представительниц прекрасного пола. У мужчин хламидиоз может вызывать отёки придатка яичка (трубки, которая переносит сперму из яичек) и самих яичек. Данные отёки также способствуют бесплодию.