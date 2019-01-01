Кожура этого фрукта может спасти от смертельной болезни
«Антиоксиданты, которые содержатся в кожуре яблок, могут замедлять рост клеток раковой опухоли простаты, а также полезны при раке груди», - сообщили авторы проекта.
В частности, во время клинических экспериментов с раковыми клетками и экстрактом яблок сорта Гала ученые обнаружили, что контакт клеток с экстрактом приводит к замедлению их роста и уменьшает выживаемость. Исследование показало, что при воздействии на клетки экстрактом из яблочной кожуры в них увеличивалось содержание белка марпина, способного подавлять активность онкоклеток.
Специалисты отметили, что это не единственное целебное свойство яблочной кожуры – в ней (как и в яблочном соке) содержатся вещества, укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы.
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Добавил penal в категорию Разное
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