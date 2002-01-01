Как избежать инсульта и инфаркта, не потратив денег

Ученые, представляющие Йельский университет, предупредили о том, что снизить риск инсульта и сердечного приступа эффективно помогает отказ от употребления в пищу некоторых продуктов. Своими рекомендациями научные специалисты поделились на официальном сайте университета.В частности, исследователи считают, что избежать опасных сосудистых патологий можно, если перестать покупать продукты с высоким содержанием трансжиров. Самые опасные типы трансжиров по словам ученых содержатся в чипсах, крекерах, жареной пище, хлебобулочных изделиях.Трансжиры являются продуктом переработки растительных жиров. По данным Всемирной организации здравоохранения, при попадании в организм человека молекулы трансжиров вытесняют полезные жирные кислоты из клеточных мембран, нарушая тем самым нормальное питание клеток и процессы освобождения от продуктов жизнедеятельности. Трансжиры значительно «загрязняют» печень.Ученые из Йельского университета сделали свое заключение об опасности трансжиров на основе изучения статистики госпитализации в штате Нью-Йорк за 2002-2013 годы.«Там, где люди ограничивали употребление трансжиров, число пациентов с сердечным приступом и инсультом уменьшилось на 6 процентов», - сообщили специалисты.Напомним, что в 2006 году ВОЗ рекомендовала, чтобы содержание трансжиров в калорийности рациона не превосходило 1%, а в 2009 году заявила о необходимости их полного исключения из ежедневного питания.