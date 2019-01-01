Четыре ведущие причины рака кишечника

Длившееся десять лет исследование ученых из Австралии помогло лучше понять природу такого опасного заболевания, как рак кишечника. Специалистам удалось выяснить, какие причины обусловливают склонность к развитию данного вида онкологических недугов, а также найти способ его предотвратить.Участниками данного проекта стали 370 тысяч австралийцев в возрасте от 18 до 100 лет – все они были объектом наблюдений в семи научных проектах. Проанализировав полученную в этих исследованиях информацию, специалисты обнаружили, как соотносится заболеваемость раком кишечника с полом людей. В частности, оказалось, что в целом для мужчин эта болезнь более характерна, чем для женщин.Авторы исследования констатировали: развитие рака кишечника могут провоцировать четыре причины: лишний вес, ожирение, курение и алкоголь.«У женщин лишний вес и ожирение не так тесно коррелировали с раком кишечника, как у мужчин», - заметили при этом австралийские биологи.По словам соавтора данного проекта доцента Клэр Вайдич, рекомендации ученых о способах профилактики онкологического заболевания могут показаться банальными, но именно они наиболее эффективны: для предотвращения рака кишечника нужно не курить, избегать переедания и злоупотребления алкоголем.