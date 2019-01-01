Популярные сочетания продуктов, которые вредят

Эксперты в области здорового питания предупреждают: в некоторых сочетаниях полезные продукты просто теряют свои ценные для организма и здоровья свойства.В частности, лучше забыть о приготовлении различных мясных закусок в сопровождении сыра. Дуэт мяса и сыра может создать серьезную проблему для процесса пищеварения, так как усвоение каждого из этих продуктов требует ферментов, тормозящих переваривание другого, то есть, сыр замедляет усвоение мяса, а мясо – сыра.Кроме того, не сочетаются (с точки зрения здорового ЖКТ) такие продукты, как рыба и яйца, - по той же причине, что и сыр не сочетается с мясом.Также неправильно запивать выпечку чаем – в этом напитке содержатся дубильные вещества, которые замедляют переваривание изделий выпечки. Булочки или круассаны лучше употреблять вместе с кофе, а не с чаем.Если вы любите есть киви вместе с йогуртом, - срочно разлюбите. Сочетание этих продуктов кажется здоровым и полезным, однако на самом деле оно может вредить здоровью. Содержащийся в киви энзим способствует разложению молочного белка, из-за чего йогурт может стать причиной расстройства пищеварения.Еще одно популярное сочетание – алкоголь и сладкое. Но бокал вина вместе с шоколадкой или пирожным негативно влияет на поджелудочную железу и ухудшает пищеварение. Дело в том, что сочетание алкоголя и сладостей повышает уровень глюкозы в крови, - причем сразу очень резко.