Врачи назвали эффективное средство для профилактики инсульта

Начните свой день с приготовления гранатово-свекольного смузи, который не только насытит на долгое время, но и принесёт невероятную пользу организму.Этот смузи сочетает в себе легкую кислинку граната, его сладость и терпкий вкус свеклы.Гранат благотворно влияет на состояние кожи, волос, нервной и пищеварительной системы. Он нормализует работу сердечно-сосудистой системы, предотвращает образование липидного слоя и холестериновых бляшек на внутренних стенках артерий, предупреждает развитие атеросклероза. Благодаря наличию большого количества антиоксидантов гранат поддерживает тонус кровеносных сосудов, помогает при диабете. Антиоксиданты также связывают свободные радикалы, предотвращая развитие онкологических заболеваний. Плод улучшает кровообращение, разжижает кровь, тем самым предотвращая инфаркт, инсульт, приступы стенокардии и даже болезнь Альцгеймера.При регулярном употреблении напитка вы заметите положительные изменения в организме, в частности у вас улучшатся показатели крови, нормализуется перистальтика кишечника, повысится уровень энергии!Смузи, который разжижает кровьИнгредиенты:1 небольшая свекла (очищенная и нарезанная на мелкие кусочки)1 яблоко1 гранат1 стакан водыПриготовление:В блендер поместите все ингредиенты и взбейте до однородной консистенции. Налейте в стакан. Наслаждайтесь!