Стоматологи назвали продукты, разрушающие зубную эмаль
Об этом сообщили шотландские исследователи.
В ходе эксперимента специалисты выяснили, что овощи, приготовленные путем поджаривания или тушения, содержат в большой концентрации кислоты, способствующие развитию кариеса.
Ученые установили, что наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка. Здоровье зубов влияет на состояние здоровья в общем, поэтому содержать ротовую полость необходимо в порядке, подчеркнули эксперты.
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