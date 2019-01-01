Стоматологи назвали продукты, разрушающие зубную эмаль

Овощи принято считать полезной пищей для здоровья, однако если их жарить или тушить, можно нанести вред здоровью зубов.

Об этом сообщили шотландские исследователи.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что овощи, приготовленные путем поджаривания или тушения, содержат в большой концентрации кислоты, способствующие развитию кариеса.

Ученые установили, что наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка. Здоровье зубов влияет на состояние здоровья в общем, поэтому содержать ротовую полость необходимо в порядке, подчеркнули эксперты.
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