Назван популярный напиток, "убивающий" раковые клетки

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Этот напиток лишает раковые клетки возможности получать из организма «топливо» для своего роста.Группа исследователей из Великобритании пришла к заключению о том, что зеленый чай матча обладает огромным целебным потенциалом, делающим его применение эффективным для целого ряда терапий.В том числе, считают специалисты, он может помогать в лечении самого распространенного вида рака – рака груди.«Достаточно низкие концентрации зеленого чая сорта матча способны приостанавливать развитие злокачественных клеток рака груди. Компоненты этого чая подавляют окислительный митохондриальный метаболизм», - заявили, в частности, авторы работы, ученые Салфордского университета.Исследователи отмечают, что молекулярный механизм действия данного вида чая малоизучен и нуждается в дополнительных исследованиях. В своей работе специалисты использовали технологию метаболического фенотипирования. С ее помощью они смогли определить, что чай матча лишает раковые клетки возможности получать из организма «топливо» для своего роста в виде питательных веществ, и те в результате становятся неактивными, а затем умирают.По словам специалистов, вытяжки из чая вполне способны заменять химических веществ, применяемые в иммуносупрессорах вроде рапамицина, который используется онкологами для купирования роста метастаз некоторых раковых клеток.