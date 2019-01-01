Врачи объяснили, почему капуста брокколи так полезна

Сложно себе представить сбалансированное питание без брокколи. В овощи большое количество витамина В9 (фолиевой кислоты), С и ?-каротина. Среди других капусты брокколи - лидер по содержанию витамина С. В ней его до 89 мг, для сравнения: в белокочанной - всего 45 мг.Также в брокколи много клетчатки, которая гарантирует быстрое насыщение продуктом. В брокколи клетчатка разных видов - целлюлоза, пектин, лигнин. Они помогают бороться с запорами, облегчают работу кишечника и защищают его от онкологических заболеваний.Калорийность брокколи - всего 34 ккал / 100 г, что довольно мало. Это дает возможность без вреда для фигуры сочетать эту вкусную капусту с мясом или рыбой.Особого внимания заслуживает брокколи в том числе благодаря повышенному содержанию биоактивных соединений: сульфорафана, индола, изотиоцинатив. Именно они придают капусте специфический аромат. Эти соединения, попав в организм, стимулируют выработку ферментов, необходимых для детоксикации организма и выведения токсинов и канцерогенов. Полезно знать, что в брокколи и в цветной капусте их уровень особенно высок по сравнению с другими видами.Сульфорафан обладает мощным противораковым действием. Естественно, что одно только питание с содержанием этих соединений не спасет при наличии опухолей. Но добавление капусты в свой рацион хотя бы несколько раз в неделю может стать одним из важных средств профилактики.Сырая брокколи содержит также специфический белок, способный связывать серу и тем самым инактивировать определенное количество ценного сульфорафана. Именно поэтому брокколи в сыром виде - это не так полезно, как многие думают. Также ее нельзя переваривать, от этого она станет невкусной и потеряет большую часть витаминов и других полезных веществ.Какой оптимальный способ приготовления? Есть ее полусырого - лучший и практичный способ приготовления, например, варка на пару в течение 3-4 минут, когда брокколи остается полусырого, хрустящей и вкусной.Еще один отличный способ насладиться вкусом капусты - бланширования. Нужно довести воду до кипения, опустить в нее овощи на 30-60 секунд (чтобы они стали мягкими) и сразу же переложить их в ледяную воду для остановки процесса приготовления. Таким образом сохраняет яркий цвет овощей и делает их вкуснее.Брокколи лучше держать в холодильнике, а на зиму хранить в замороженном виде.Хотя следует помнить, что есть противопоказания. Порции капусты брокколи, брюссельской, цветной и других крестоцветных могут негативно сказаться на здоровье людей с нарушенной функцией щитовидной железы (при гипотиреозе). Изотиоцинаты, содержащиеся в брокколи, сдерживают усвоение йода, а это усилит его дефицит в организме.В случае правильного использования этот продукт способен продлить молодость, поможет сбросить лишний вес, укрепит здоровье и внесет разнообразие в ваше здоровое меню.