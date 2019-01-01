Врачи подтвердили пользу дневного сна для детей

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Если вы до сих пор задаетесь вопросом, зачем ребенку спать днем, то в этой статье мы расскажем о пользе дневного сна. Среди детских врачей до сих пор ведутся споры по поводу того, как дневной сон влияет на организм ребенка. В этой статье мы расскажем, в чем польза дневного сна и зачем ребенку спать днем.Давайте сначала разберемся, зачем вообще сон. Он нужен людям для того, чтобы переварить усвоенную за день информацию, «перезагрузиться» и набраться новых сил. Соблюдая необходимую норму сна, человек не просто отдыхает, а восстанавливается. У каждого человека все сугубо индивидуально, хотя принято считать, что для взрослых людей оптимальная продолжительность сна – восемь часов.Ребенку в зависимости от возраста нужно еще больше времени для сна. Это связано с тем, что организм активно развивается и формируется, для этого ему необходимо очень много внутренних ресурсов. Причем если ребенок тратит свою энергию на другие вещи, то организм очень быстро устает и не развивается так, как запрограммировано природой.Несмотря на множество аргументов в пользу дневного сна, все же находятся среди родителей его противники. Один из главных их аргументов звучит так: если ребенок не хочет спать, то глупо его заставлять. Мол, если бы его организм нуждался во сне, то малыш сам бы попросился в кроватку. Так рассуждать неправильно, потому что данная логика применима только к подросткам и взрослым людям.На самом деле малыш, перед тем как уснуть, не думает: вот сейчас посплю хорошенько и наберусь сил. Он просто лежит в кроватке, и постепенно его сознание отключается, потому что этого требует организм. Ребенок не выражает своей потребности в отдыхе, но он становится более капризным и раздражительным, у него заметно ухудшаются концентрация внимания и аппетит.Чтобы не допустить таких негативных последствий, нужно соблюдать норму: до года ребенок должен спать 18 часов в сутки. Потому время, которое ребенок не добрал во время ночного сна, нужно наверстать во время дневного сна. Таким образом, пользу дневного сна отрицать невозможно.Важно отметить, что дневной сон должен заканчиваться до шести часов вечера. Такое правило объясняется тем, что после шести в нашем организме начинает вырабатываться определенный гормон, который влияет на ночной сон. То есть если ребенок (да и вообще человек любого возраста) проснется позже шести, то встать ему будет очень тяжело. Организм воспримет такой подъем, как пробуждение среди ночи, потому наладить свою активность и работоспособность будет очень сложно. Проследите за тем, чтобы ребенок всегда вовремя ложился и не очень поздно вставал.Многие родители спрашивают, зачем спать днем, если ребенок противится укладыванию в кровать, начинает закатывать истерики и всячески протестовать? Что ж, насильно заставлять ребенка что-то делать не стоит, но можно пойти на хитрость. Если ваше чадо не хочет спать, то скажите ему, что не нужно спать. Пусть он просто полежит в кровати. Можете завлечь его предложением почитать сказку.Вполне вероятно, что во время вашего тихого чтения ребенок мирно уснет, а если нет, то такой отдых в кровати тоже пойдет на пользу его организму.