Ученые определили оптимальную длину рабочей недели

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Четыре рабочих дня в неделю делают людей более счастливыми.Исследование Бизнес-школы Оксфордского университета показало, что четырехдневная рабочая неделя может повысить производительность и сделать людей счастливее.Профессор экономики и стратегии Ян-Эммануэль де Нев исследовал счастье и производительность 5000 работников колл-центра 20 британских офисов. Еженедельно они должны были оценивать свое чувство счастья от 1 до 5 и отчитываться о своей работе.Результаты показали, что в течение 4-недельной рабочей недели люди чувствовали себя счастливыми и делали больше звонков лучшего качества. Продажи в это время увеличились, и работники меньше отсутствовали на работе.Это может свидетельствовать о том, что три выходных в неделю помогают лучше сохранять баланс между работой и отдыхом. Также имея меньше рабочих часов, работники меньше прокрастинируют и лучше фокусируются, чтобы быстрее выполнить свою работу.Доктор де Нев говорит, что более короткая рабочая неделя положительно влияет на нас на нейробиологическом уровне: «Когда ты позитивно настроен насчет своей работы и жизни, это может повышать производительность».Однако исследователь отмечает, что положительный эффект для производительности работников от 4-дневной работы может появиться не сразу, а со временем.