Медики рассказали, почему ужинать перед телевизором вредно

В 43% семьи едят перед включенным телевизором.Здоровье людей, которые ужинают за столом вместе с родственниками, лучше, чем у тех, кто ест перед телевизором.Об этом заявили американские ученые из университета Миннесоты, передает "Живи активно".Они провели исследование, в котором приняли участие 120 семей с США, у которых были дети от 6 до 12 лет. Их попросили снять по два обеда в кругу семьи и рассказать, понравилась им блюда.В 43% семьи едят перед включенным телевизором, чуть более 30% семей не включали телевизор во время семейного ужина. Что интересно, именно перед телевизором чаще всего люди употребляют вредные блюда – гамбургеры, пиццу, чипсы и различные сладости.Но это еще не вся опасность – сидя перед телевизором, человек быстро съедает все, не смакуя едой и не испытывая сытости, из-за чего хочет есть еще. Из-за этого возрастает риск возникновения проблем с лишним весом и желудочно-кишечным трактом, ведь еда во время просмотра телевизора плохо пережевывается.