Диетологи назвали проверенные методы ускорения обмена веществ

Как быстро и просто активировать обмен веществ, а также избавиться от жировых отложений.Метаболизм или скорость обмена веществ - это скорость, с которой ваше тело сжигает калории для получения энергии.Генетика играет фундаментальную роль в скорости вашего метаболизма, но есть и другие факторы, которые очень важны.Вы должны знать, что по мере того, как вы набираете вес, ваш метаболизм ускоряется, поскольку вам нужно больше энергии, и поэтому вы сжигаете больше калорий.По мере того, как вы теряете вес, ваш метаболизм начинает замедляться, что затрудняет потерю веса.К счастью, есть несколько трюков, которые могут помочь вам ускорить метаболизм!Вот 5 самых эффективных уловок для ускорения обмена веществ:1. Ешьте меньше углеводовКак правило, 55% употребляемых нами калорий поступает из углеводов. Однако для ускорения нашего метаболизма этот процент должен быть уменьшен до 20%.2. Проводите силовые тренировкиАэробные упражнения (бег, прыжки на скакалке, езда на велосипеде и т. Д.), Необходимые для здоровья сердца, контроля сахара в крови и снижения веса. Однако, силовая тренировка развивает мышцы, действительно позволяет нам сжигать калории и избавляться от жировых отложений.3. Попробуйте интервальные тренировкиЭто чередование усиленной нагрузки и умеренного отдыха во время тренировки, это поможет сжигать жир даже после окончания тренировки.4. Принимайте глютаминПротеины, одна из 20 аминокислот, присутствующих в составе белков, помогают поддерживать высокие уровни гормона роста. Это важный фактор развития мышц и сжигания калорий.Упражнения могут снизить уровень глютамина, поэтому настоятельно рекомендуется принимать добавки.Кроме того, глютамин также хорош для улучшения функции пищеварительной системы, лечит синдром раздраженного кишечника и даже уменьшает тягу к сладкому.5. Зеленый чай или кофеКофеин в умеренных дозах идеально подходит для ускорения обмена веществ. Кофе, а также зеленый чай являются отличными источниками кофеина и антиоксидантов.Для этого достаточно выпивать около 3-4 чашек зеленого чая или 1-2 чашки кофе в день.С помощью этих 5 трюков вы сможете ускорить обмен веществ и похудеть!Перед тем, как применять любой народное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!