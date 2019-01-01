Диетологи назвали проверенные методы ускорения обмена веществ

Как быстро и просто активировать обмен веществ, а также избавиться от жировых отложений.

Метаболизм или скорость обмена веществ - это скорость, с которой ваше тело сжигает калории для получения энергии.

Генетика играет фундаментальную роль в скорости вашего метаболизма, но есть и другие факторы, которые очень важны.

Вы должны знать, что по мере того, как вы набираете вес, ваш метаболизм ускоряется, поскольку вам нужно больше энергии, и поэтому вы сжигаете больше калорий.

По мере того, как вы теряете вес, ваш метаболизм начинает замедляться, что затрудняет потерю веса.

К счастью, есть несколько трюков, которые могут помочь вам ускорить метаболизм!

Вот 5 самых эффективных уловок для ускорения обмена веществ:

1. Ешьте меньше углеводов

Как правило, 55% употребляемых нами калорий поступает из углеводов. Однако для ускорения нашего метаболизма этот процент должен быть уменьшен до 20%.

2. Проводите силовые тренировки

Аэробные упражнения (бег, прыжки на скакалке, езда на велосипеде и т. Д.), Необходимые для здоровья сердца, контроля сахара в крови и снижения веса. Однако, силовая тренировка развивает мышцы, действительно позволяет нам сжигать калории и избавляться от жировых отложений.

3. Попробуйте интервальные тренировки

Это чередование усиленной нагрузки и умеренного отдыха во время тренировки, это поможет сжигать жир даже после окончания тренировки.

4. Принимайте глютамин

Протеины, одна из 20 аминокислот, присутствующих в составе белков, помогают поддерживать высокие уровни гормона роста. Это важный фактор развития мышц и сжигания калорий.

Упражнения могут снизить уровень глютамина, поэтому настоятельно рекомендуется принимать добавки.

Кроме того, глютамин также хорош для улучшения функции пищеварительной системы, лечит синдром раздраженного кишечника и даже уменьшает тягу к сладкому.

5. Зеленый чай или кофе

Кофеин в умеренных дозах идеально подходит для ускорения обмена веществ. Кофе, а также зеленый чай являются отличными источниками кофеина и антиоксидантов.

Для этого достаточно выпивать около 3-4 чашек зеленого чая или 1-2 чашки кофе в день.

С помощью этих 5 трюков вы сможете ускорить обмен веществ и похудеть!

Перед тем, как применять любой народное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил penal в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь