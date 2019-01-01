Диетологи назвали проверенные методы ускорения обмена веществ
Метаболизм или скорость обмена веществ - это скорость, с которой ваше тело сжигает калории для получения энергии.
Генетика играет фундаментальную роль в скорости вашего метаболизма, но есть и другие факторы, которые очень важны.
Вы должны знать, что по мере того, как вы набираете вес, ваш метаболизм ускоряется, поскольку вам нужно больше энергии, и поэтому вы сжигаете больше калорий.
По мере того, как вы теряете вес, ваш метаболизм начинает замедляться, что затрудняет потерю веса.
К счастью, есть несколько трюков, которые могут помочь вам ускорить метаболизм!
Вот 5 самых эффективных уловок для ускорения обмена веществ:
1. Ешьте меньше углеводов
Как правило, 55% употребляемых нами калорий поступает из углеводов. Однако для ускорения нашего метаболизма этот процент должен быть уменьшен до 20%.
2. Проводите силовые тренировки
Аэробные упражнения (бег, прыжки на скакалке, езда на велосипеде и т. Д.), Необходимые для здоровья сердца, контроля сахара в крови и снижения веса. Однако, силовая тренировка развивает мышцы, действительно позволяет нам сжигать калории и избавляться от жировых отложений.
3. Попробуйте интервальные тренировки
Это чередование усиленной нагрузки и умеренного отдыха во время тренировки, это поможет сжигать жир даже после окончания тренировки.
4. Принимайте глютамин
Протеины, одна из 20 аминокислот, присутствующих в составе белков, помогают поддерживать высокие уровни гормона роста. Это важный фактор развития мышц и сжигания калорий.
Упражнения могут снизить уровень глютамина, поэтому настоятельно рекомендуется принимать добавки.
Кроме того, глютамин также хорош для улучшения функции пищеварительной системы, лечит синдром раздраженного кишечника и даже уменьшает тягу к сладкому.
5. Зеленый чай или кофе
Кофеин в умеренных дозах идеально подходит для ускорения обмена веществ. Кофе, а также зеленый чай являются отличными источниками кофеина и антиоксидантов.
Для этого достаточно выпивать около 3-4 чашек зеленого чая или 1-2 чашки кофе в день.
С помощью этих 5 трюков вы сможете ускорить обмен веществ и похудеть!
Перед тем, как применять любой народное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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