Медики назвали 5 продуктов, улучшающих пищеварение

Для того, чтобы улучшить работу органов желудочно-кишечного тракта, избавиться от дисбактериоза, вздутия живота, ускорить обмен веществ, медики советуют добавить в свой рацион следующие 5 продуктов.РедисЭтот овощ содержит эфирные масла, которые стимулируют обменные процессы в организме, улучшают аппетит, обладают желчегонным действием. Особенно полезен редис при повышенном уровне глюкозы в крови и при склонности к отекам.КуркумаКуркума имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, поэтому медики советуют добавить эту специю в меню для профилактики гастрита и язвы желудка, а также при изжоге и заболеваниях печени.СвеклаСвекла содержит много клетчатки, витамины группы В, С, и РР а также такие минералы, как железо, магний, йод, калий, цинк, фосфор, медь. Этот овощ улучшает работу печени, желчного пузыря и кишечника, обладает мочегонным и слабительным действием.ЧеснокФитонциды, которые содержит чеснок, уничтожают болезнетворные микроорганизмы, устраняют процессы брожения в кишечнике и помогают избавится от дисбактериоза.МорковьМорковь богата клетчаткой, которая очищает организм от шлаков и токсинов, приводит в норму обмен веществ. Сок из свежей моркови полезен людям, которые имеют заболевания печени, поджелудочной железы, желудка и почек.