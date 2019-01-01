10 признаков, что пора к кардиологу

Сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти по всему миру. Согласно статистике, от ССЗ ежегодно умирает свыше 17,7 миллионов человек.Самая большая опасность ССЗ состоит в том, что симптомы зародившегося заболевания зачастую остаются незаметными для больного. О проблеме узнают тогда, когда уже слишком поздно. Не зря болезни сердца получили прозвище "молчаливые убийцы".Ниже представлен целый набор признаков, которые помогут выявить возможную патологию на ранних сроках. В случае обнаружения одного или нескольких симптомов, поскорее обратитесь к врачу.1. БольВозникает резко в грудной клетке, в верхней части живота или шее, откуда отдает в плечо, спину, руки и челюсть. Иногда может повторяться из-за дня в день. Зачастую ее путают с зубной или мышечной болью, изжогой и ущемлением нерва.2. ОтдышкаВ 90 % случаев болезни сердца сопровождаются регулярной отдышкой.3. ОтекиФормируются, когда сердце работает в полсили, из-за кровь не успевает выводить жидкость из организма.4. Повышенная утомляемостьУсталость не всегда связана с повышенными нагрузками или стрессом. Иногда причина коренится в сердце.5. Учащенное сердцебиениеЕсли у вас регулярно возникает нарушение ритма работы сердца — пора к врачу.6. Воспаленные десныПарадонтиты и гингвиты могут быть вестниками развития сердечно-сосудистых заболеваний.7. ХрапБезобидный храп может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой.8. Внезапное головокружениеГоворит о необходимость посетить кардиолога.9. ОбморокРегулярные обмороки и так сами по себе опасны.10. ИмпотенцияУ 65% мужчин с ишемией также были выявлены проблемы сексуального характера.