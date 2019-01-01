Универсальный прием в борьбе с гриппом и ОРВИ

Казалось бы, грипп и ОРВИ — это те «привычные» заболевания, с которыми хотя бы пару раз за год сталкивается едва ли не каждая семья… Но чем вызваны сезонные всплески этой коварной напасти? Как правильно с ней бороться? Рассказали эксперты.ГРИПП: ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦОХоть грипп — это и название одной болезни, но вызывает его целое семейство вирусов, которые способны спровоцировать ежегодные эпидемии и даже пандемии. Спустя 100 лет человечество еще помнит пандемию гриппа 1918 года, получившую название «испанская лихорадка». Испанка, вызванная вирусом гриппа А субтипом H1N1, стала не менее смертоносной, чем потери во время крупнейших конфликтов между людьми. За два года было зарегистрировано три волны пандемии, а число погибших, по некоторым данным, достигало 40-50 млн человек — что на тот момент составляло около 3% населения Земли.ГРИПП В ЦИФРАХПо оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только тяжелые формы гриппа в мире ежегодно фиксируются у 3-5 млн человек. Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в России оценочно составляет 20-40 млн человек в год. Вирусы передаются воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре, рассеиваясь на расстояние 2-3 метров и более, или бытовым путем: через руки, предметы обихода.При этом на долю гриппа в группе острых респираторных вирусных инфекций приходится около 12-13% случаев. А в целом возбудителей ОРВИ существует более 200 видов, многие из которых также могут вызывать тяжелые осложнения. К счастью, современные методы лабораторной диагностики позволяют за небольшое время (около 5 часов) определить возбудителя вируса или выявить микст-инфекцию (нередко у одного заболевшего сочетаются сразу несколько вирусов).КТО ПОД УГРОЗОЙ?Восприимчивость к ОРВИ и гриппу достаточно высокая у всех возрастных групп, но наибольшее количество заболеваний наблюдается среди детей в возрасте до 14 лет — 37%. Это почти в 4 раза больше, чем среди пожилых людей.Неудивительно, что в течение эпидемического сезона регулярно появляются сообщения о карантине во многих учебных заведениях.ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВ ГРИППАС 1952 года ВОЗ ведет наблюдение за заболеваемостью гриппом во всех странах мира и ежегодно определяет штаммовый состав гриппозных вакцин. Именно они являются одним из наиболее эффективных методов защиты и позволяют контролировать эпидемическую ситуацию, способствуя снижению циркуляции вирусов среди населения.При своевременно проведенной вакцинации можно предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. Уже сейчас во многих регионах нашей страны началась активная кампания в поддержку необходимости вакцинации, что, безусловно, сыграет роль в борьбе с распространением гриппа в предстоящий эпидсезон. Однако следует учесть, что состав современных вакцин, обновляемый ВОЗ ежегодно, в итоге может не соответствовать реально циркулирующим штаммам. Кроме того, специфическая профилактика проводится только от вирусов гриппа, на долю которого, напомним, приходится около 13% всех случаев ОРВИ.НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТАВ современных эпидемиологических условиях многие специалисты рекомендуют применение универсальных лекарственных противовирусных препаратов, которые можно применять в профилактических и лечебных целях как взрослым, так и детям от 3 лет. При этом эксперты отмечают, что арсенал средств для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа у детей — относительно небольшой и значительно уступает по объему «взрослому» диапазону.Лишь немногие лекарственные препараты могут быть использованы и у взрослых, и у детей.КАК ЭТО РАБОТАЕТ?Интерфероны (ИФН), являющиеся медиаторами иммунитета, — это семейство белков, обладающих противовирусным эффектом. По сути, система интерферонов — это первая линия защиты клетки не только от вирусной инфекции, но и от бактериальной, то есть смешанной инфекции. При проникновении вируса в клетку организма в ней вырабатываются интерфероны, которые препятствуют размножению, дальнейшему распространению вирусов и обеспечивают невосприимчивость к инфекции здоровых клеток.Одним из средств борьбы с ОРВИ являются индукторы интерферонов, которые стимулируют выработку синтезируемых организмом (эндогенных) собственных ИФН. К лекарственным средствам этой группы и относится противовирусное средство Кагоцел с широким спектром лечебного, а также профилактического действия против ОРВИ и гриппа, которое применяется для взрослых и детей с 3 лет.В условиях массового распространения ОРВИ, не относящихся к гриппу, и отсутствия вакцин против них дополнительная защита в виде применения противовирусного средства может стать отличным методом неспецифической профилактики! Особенно для детского организма, не всегда способного противостоять легко передающимся вирусам.МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ ГРИПП НАВСЕГДА?За прошедший век человечество справилось со многими вызовами. Медицина и фармацевтика добились колоссальных успехов в понимании природы болезней и создании защиты против них. И все же даже сегодня грипп по-прежнему остается неконтролируемым и сложно прогнозируемым заболеванием. Уникальная способность вирусов гриппа к генетической изменчивости приводит к появлению новых штаммов. Однако, учитывая весь полученный опыт, накопленные знания и достижения, можно подготовиться к встрече с коварным недугом.Ведущие эксперты ВОЗ и ученые со всего мира изучают природу гриппа и других ОРВИ. Во многих странах проводится ежегодная вакцинация, разработаны противовирусные препараты, действующие против вирусов, вызывающих ОРВИ и грипп, независимо от их этиологии. И пока ведущие научные умы продолжают бороться за снижение угрозы здоровью от этих заболеваний, есть уверенность, что уже совсем скоро их можно будет полностью взять под контроль!