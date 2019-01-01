Как понять, что стоматолог «лечит» вас, а не ваши зубы

Каждый из нас хоть раз в жизни был недоволен стоматологическим лечением. И сейчас я говорю не о ситуации, когда пациент перфекционист и не получает желаемого идеального результата, хотя и врач хороший специалист, и тактика лечения выбрана правильно. (Ну бывают такие беспричинно недовольные пациенты. Сейчас не про них.)Давайте поговорим о ситуации, когда на каком-либо этапе лечения вы понимаете, что что-то идет не так, и у вас появляются сомнения: а правильным ли путем я вообще пошел, и лечат меня или калечат? Для начала разберем две категории людей, которые оказываются с плохим результатом лечения из-за своих же собственных ошибок.Временный вариантПациенты, которые доводят проблему до крайне острого состояния. Ведь придется бежать в клинику рядом с домом, чтобы уже хоть что-нибудь сделали. Обычно это острая боль, отколовшаяся пломба на переднем зубе, неоткрывающийся рот при воспалении височно-нижнечелюстного сустава. Ведь при таких ситуациях доктор оказывает только первую минимальную помощь для снятия боли и восстановления эстетики. Пациент довольный уходит и забывает о том, что ему вообще-то рекомендовано покрыть этот зуб коронкой или заменить еще пару пломб, или поставить брекеты, чтобы сустав не болел. И когда все боли возвращаются и ломаются пломбы – врач становится плохим.Душа лежитСледующая категория людей – это те, кто 20 лет лечатся у одного доктора, доверяют ему и ни шагу ни вправо, ни влево. Вот эта вот психологическая привычка может привести к тому, что вы случайно попадете к другому врачу с рентгеновским снимком в руках и вам много всего нового расскажут про ваши пломбы, прикус и коронки. И вы уйдете в шоке. Причем чаще всего они оказываются правы. И вы начинаете вспоминать: «Точно, вот этот зуб мне несколько раз «спасали», доктор сказал, лучше сохранить, ну ладно, ему виднее. А теперь там огромная киста и ее надо удалять. Он специалист, а я нет». Это я к тому, что залечивание, перелечивание и слепая вера в одного привычного врача, который начинает уже становиться не узким специалистом, а рассказывать вам и про направление, совершенно его не касающееся, обычно приводят к разочарованию и печальным последствиям.В следующих ситуациях бегите от стоматолога НЕМЕДЛЕННО:Врач без энтузиазма вникает в вашу проблему, неохотно вас слушает, весь сбор анамнеза занимает 2 минуты и под конец может еще спросить: «Ну а от меня вы что хотите?».Врач ничего вам не объясняет, немногословен. Просто назначает кучу рентгеновских снимков, консультацию и лечение у смежных специалистов.Врач настойчиво рекомендует начать лечение прямо сейчас, незамедлительно и без отлагательств. Вот прямо здесь и сейчас, а иначе вы все зубы потеряете.Вы не получаете ответы на все ваши вопросы. Вы ничего не поняли из того, что предложил вам врач, а просто теперь знаете, что в следующее посещение надо принести круглую сумму денег.Врач предлагает решить проблему радикальными мерами, без шансов на отступление и без рассмотрения каких-либо других вариантов развития событий.Вам больно, некомфортно, манипуляции выполняются неаккуратно и грубо. Врач никак не реагирует на ваши жалобы, мол «потерпите». Для вас и так каждый поход к стоматологу – это стресс, а тут еще и «потерпите».На этапе примерки конструкции (коронка, вкладка, пластинка) что-то четко не подходит, не садится, нужно переделывать и не один раз. Вот если так несколько раз, то это точно тревожный звоночек.Если вам не заметны изменения в прикусе или, по вашему мнению, ничего нового не происходит или становится хуже – это я сейчас про ортодонтию, – а врач не может дать внятного аргументированного ответа на ваши вопросы. Помните, вы всегда имеете право сходить на консультацию к другому специалисту, чтобы сориентироваться с ситуацией в вашем собственном рту.Если пластинка у ребенка постоянно спадает и плохо держится. Конечно, при условии, что пациент ее постоянно носит (потому что если ребенок ее носит как попало, то она и не будет держаться, так как ежеминутный рост ребенка никто не отменял).Помните, что только вы сами в ответе за свое здоровье. Каким бы отличным специалистом ни был ваш лечащий врач, вы должны сами хорошо обдумать предложенную схему лечения, а не отдаваться полностью с руками и ногами предложенному доктором варианту. И главное, бойтесь излишне уверенных в себе врачей, которые на все вопросы имеют однозначный и безапелляционный ответ, потому что врач никогда на сто процентов не может прогнозировать, как именно в вашем конкретном случае поведут себя зубы при перемещении и лечении, как отреагирует ваша иммунная система на синус-лифтинг и импланты, потому что каждый человек – это уникальный биологический организм, который может себя повести непредсказуемо, а не так, как написано в книжке.Перед лечением вы подписываете договор, где описаны все осложнения, которые могут случиться, и получается, что врач как бы и ни при чем. Вы сами были в курсе всех возможных вариантов развития событий и все подписали. Помните, вам потом жить с неудачным или неудобным протезированием или прикусом, поэтому конечное решение о том, у какого врача-стоматолога лечиться и как именно, всегда за вами. Ваше здоровье – это ваша ответственность и ничья больше! ))