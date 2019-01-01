Ревматоидный артрит у женщин
Ревматоидный артрит (РА) вызывает воспаление суставов, что может привести к ряду симптомов, таких как боль и скованность. Эти симптомы могут влиять на многие части тела. Люди с этим состоянием испытывают вспышки, когда симптомы ухудшаются, и ремиссии, когда болезнь стихает. Пока неизвестны причины РА, но есть факторы окружающей среды и генетические риски, которые включают избыточный вес и курение. Гормональные факторы, вероятно, способствуют тому, что около 75 % людей с РА — это женщины.
Симптомы ревматоидного артрита у женщин
У женщин, как правило, РА развивается в более молодом возрасте, чем у мужчин, причем симптомы обычно появляются в возрасте 30 — 50 лет.
Симптомы РА могут поражать многие области тела. Наиболее часто затрагиваемые области включают:
Суставы
Симптомы РА зачастую поражают самые маленькие суставы, такие как суставы пальцев. Основными симптомами являются боль и скованность суставов. РA — это симметричное заболевание, поражающее обе стороны тела.
У многих людей суставы пальцев, коленные голеностопные и локтевые суставы бывают скованными, особенно в начале дня, что является ранним симптомом РA. Более поздние симптомы включают отек и покраснение вокруг пораженных суставов. Кожа
У 20% женщин, страдающих РА, могут развиться ревматоидные конкреции. Это твердые, поднятые узлы под кожей. Узлы часто появляются на участках тела, где происходит давление на кожу, например над локтевым суставом.
Глаза и ротовая полость
РА может привести к сухости и раздражению глаз и рта. Это раздражение может также влиять на десны, которые более подвержены риску заражения. Болезнь также может привести к легкой чувствительности и изменениям зрения.
Легкие и сердце
Легкие могут воспаляться у людей с РА, что может привести к затрудненному дыханию. Воспаление также может влиять на сердце и кровеносные сосуды.
Воспаление вокруг сердца может вызвать боль в груди или лихорадку, в то время как воспаленные кровеносные сосуды могут повредить кожу или органы.
РА может вызывать другие физические симптомы, такие как потеря веса, ограниченное движение и мышечная слабость. Болезнь также может влиять на психическое здоровье. Люди с РА имеют более высокий риск усталости и депрессии.
Гормональные изменения до и после рождения могут повлиять на риск развития РА у женщины. Эстроген, прогестерон и андрогены могут влиять на развитие РА. Однако роль гормонов в развитии РА остается неясной. Похоже, что они могут увеличить риск РA в одних случаях и уменьшить в других.
Уровни различных гормонов в организме меняются в течение всей жизни женщины. РA может влиять на различные жизненные события:
Ревматоидный артрит и беременность
У беременных женщин с меньшей вероятностью развивается РА. Женщина с РА во время беременности может испытывать облегчение симптомов заболевания.
Ревматоидный артрит и постнатальный период
Женщины имеют более высокий риск развития РА в первый год после родов. Это может быть связано с быстрым изменением уровня гормонов в организме.
Ревматоидный артрит и грудное вскармливание
Грудное вскармливание может снизить риск развития РА. Ревматоидный артрит и менопауза
Уровни эстрогена, как правило, снижаются после 40 лет. Женщины после 40 лет, и те, кто испытывает раннюю менопаузу, подвергаются более высокому риску развития РА.
Ревматоидный артрит и эндометриоз
Хотя женские гормоны стимулируют рост слизистой, состояние может также относиться к иммунной системе. Эндометриоз может вызывать ряд симптомов, включая боли и проблемы с зачатием. Женщины с эндометриозом могут быть подвержены риску развития РА.
Ревматоидный артрит и синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
СПКЯ влияет на уровни гормонов в организме и может вызывать нерегулярные менструации и проблемы с фертильностью. СПКЯ может увеличить риск развития РА.
Ревматоидный артрит и антиэстрогенные препараты
Лечение антиэстрогенами может помочь в лечении бесплодия, рака молочной железы и остеопороза после менопаузы. В зависимости от дозировки этот препарат может повысить риск развития РА.
Диагностика ревматоидного артрита у женщин
Обычно врач проводит физическое обследование перед тем, как направить больного к ревматологу. Ревматологи специализируются на заболеваниях суставов и соединительной ткани. Врач обследует суставы и при необходимости назначит лабораторную диагностику.
Анализ крови подтвердит воспаление и наличие специфических антител. Рентген может выявить любое повреждение суставов или воспаление в окружающих тканях.
Лечение ревматоидного артрита у женщин
Основной целью лечения РА является предотвращение или уменьшение воспаления. Лечение воспаления может уменьшить вероятность повреждения суставов или органов. Если признаков воспаления мало или вообще нет, то заболевание находится в состоянии ремиссии.
Врачи часто назначают лекарственные средства для облегчения симптомов и уменьшения воспаления. Они могут рекомендовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в форме таблеток для перорального приема или мази для суставов.
В некоторых случаях человеку может потребоваться операция по замене суставов. Хирургия может помочь уменьшить боль и увеличить амплитуду движения в суставах.
Выводы
Ревматоидный артрит — серьезное заболевание, которое может поражать все тело, часто вызывая боль и инвалидность.
Избыточный вес и курение могут ухудшить симптомы РА. Гормональные изменения, которые могут возникать в течение всей жизни женщины, могут влиять на симптомы заболевания.
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