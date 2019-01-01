Ревматоидный артрит у женщин

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Ревматоидный артрит поражает чаще женщин, чем мужчин, и в этом определенную роль играют женские гормоны. Симптомы ревматоидного артрита в основном одинаковы как у мужчин, так и у женщин, но есть ключевые различия в том, когда и почему они впервые появляются.Ревматоидный артрит (РА) вызывает воспаление суставов, что может привести к ряду симптомов, таких как боль и скованность. Эти симптомы могут влиять на многие части тела. Люди с этим состоянием испытывают вспышки, когда симптомы ухудшаются, и ремиссии, когда болезнь стихает. Пока неизвестны причины РА, но есть факторы окружающей среды и генетические риски, которые включают избыточный вес и курение. Гормональные факторы, вероятно, способствуют тому, что около 75 % людей с РА — это женщины.Симптомы ревматоидного артрита у женщинУ женщин, как правило, РА развивается в более молодом возрасте, чем у мужчин, причем симптомы обычно появляются в возрасте 30 — 50 лет.Симптомы РА могут поражать многие области тела. Наиболее часто затрагиваемые области включают:СуставыСимптомы РА зачастую поражают самые маленькие суставы, такие как суставы пальцев. Основными симптомами являются боль и скованность суставов. РA — это симметричное заболевание, поражающее обе стороны тела.У многих людей суставы пальцев, коленные голеностопные и локтевые суставы бывают скованными, особенно в начале дня, что является ранним симптомом РA. Более поздние симптомы включают отек и покраснение вокруг пораженных суставов. КожаУ 20% женщин, страдающих РА, могут развиться ревматоидные конкреции. Это твердые, поднятые узлы под кожей. Узлы часто появляются на участках тела, где происходит давление на кожу, например над локтевым суставом.Глаза и ротовая полостьРА может привести к сухости и раздражению глаз и рта. Это раздражение может также влиять на десны, которые более подвержены риску заражения. Болезнь также может привести к легкой чувствительности и изменениям зрения.Легкие и сердцеЛегкие могут воспаляться у людей с РА, что может привести к затрудненному дыханию. Воспаление также может влиять на сердце и кровеносные сосуды.Воспаление вокруг сердца может вызвать боль в груди или лихорадку, в то время как воспаленные кровеносные сосуды могут повредить кожу или органы.РА может вызывать другие физические симптомы, такие как потеря веса, ограниченное движение и мышечная слабость. Болезнь также может влиять на психическое здоровье. Люди с РА имеют более высокий риск усталости и депрессии.Гормональные изменения до и после рождения могут повлиять на риск развития РА у женщины. Эстроген, прогестерон и андрогены могут влиять на развитие РА. Однако роль гормонов в развитии РА остается неясной. Похоже, что они могут увеличить риск РA в одних случаях и уменьшить в других.Уровни различных гормонов в организме меняются в течение всей жизни женщины. РA может влиять на различные жизненные события:Ревматоидный артрит и беременностьУ беременных женщин с меньшей вероятностью развивается РА. Женщина с РА во время беременности может испытывать облегчение симптомов заболевания.Ревматоидный артрит и постнатальный периодЖенщины имеют более высокий риск развития РА в первый год после родов. Это может быть связано с быстрым изменением уровня гормонов в организме.Ревматоидный артрит и грудное вскармливаниеГрудное вскармливание может снизить риск развития РА. Ревматоидный артрит и менопаузаУровни эстрогена, как правило, снижаются после 40 лет. Женщины после 40 лет, и те, кто испытывает раннюю менопаузу, подвергаются более высокому риску развития РА.Ревматоидный артрит и эндометриозХотя женские гормоны стимулируют рост слизистой, состояние может также относиться к иммунной системе. Эндометриоз может вызывать ряд симптомов, включая боли и проблемы с зачатием. Женщины с эндометриозом могут быть подвержены риску развития РА.Ревматоидный артрит и синдром поликистозных яичников (СПКЯ)СПКЯ влияет на уровни гормонов в организме и может вызывать нерегулярные менструации и проблемы с фертильностью. СПКЯ может увеличить риск развития РА.Ревматоидный артрит и антиэстрогенные препаратыЛечение антиэстрогенами может помочь в лечении бесплодия, рака молочной железы и остеопороза после менопаузы. В зависимости от дозировки этот препарат может повысить риск развития РА.Диагностика ревматоидного артрита у женщинОбычно врач проводит физическое обследование перед тем, как направить больного к ревматологу. Ревматологи специализируются на заболеваниях суставов и соединительной ткани. Врач обследует суставы и при необходимости назначит лабораторную диагностику.Анализ крови подтвердит воспаление и наличие специфических антител. Рентген может выявить любое повреждение суставов или воспаление в окружающих тканях.Лечение ревматоидного артрита у женщинОсновной целью лечения РА является предотвращение или уменьшение воспаления. Лечение воспаления может уменьшить вероятность повреждения суставов или органов. Если признаков воспаления мало или вообще нет, то заболевание находится в состоянии ремиссии.Врачи часто назначают лекарственные средства для облегчения симптомов и уменьшения воспаления. Они могут рекомендовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в форме таблеток для перорального приема или мази для суставов.В некоторых случаях человеку может потребоваться операция по замене суставов. Хирургия может помочь уменьшить боль и увеличить амплитуду движения в суставах.ВыводыРевматоидный артрит — серьезное заболевание, которое может поражать все тело, часто вызывая боль и инвалидность.Избыточный вес и курение могут ухудшить симптомы РА. Гормональные изменения, которые могут возникать в течение всей жизни женщины, могут влиять на симптомы заболевания.