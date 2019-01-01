Самый эффективный способ очистить организм от токсинов

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Исследование, проведенное учеными из Бразилии, представило данные о том, что лучшим способом быстрого очищения человеческого организма от токсичных субстанций является физическая активность. Исследователи заявили, что самые простые физические упражнения активизируют выведение токсичных белков из мышечных тканей.Научные специалисты из Университета Сан-Паулу осуществили серию экспериментов на мышах, страдавших к индуцированной нефропатией (острое повреждение почек токсичными компонентами). У грызунов, в частности, наблюдался процесс деградации поврежденных компонентов клеток и проникновение токсичных соединений внутрь лизосом.Животных разделили, часть их перевели в режим существования с постоянной физической активностью. Спустя месяц выяснилось, что у физически активных мышей значительно более интенсивно осуществлялась аутофагия, естественный процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне.Этот, а также другие проводившиеся с животными эксперименты продемонстрировали, что физическая деятельность (а, значит, и занятия спортом) способствуют более активному устранению вредных веществ из мышц и тканей.«Физические упражнения поддерживают здоровье и лучше всего помогают организму избавиться от накопившихся в мышцах и тканях токсичных белков», - констатировали авторы проекта.По их словам, именно из-за неправильно обработанных белков в мышцах возникают такие неприятные явления, как слабость в теле и боли невралгического характера. Ученые отмечают, что прикованные к постели больные и офисные работники страдают нарушением аутофагии, что мешает их организму своевременно освобождаться от опасных для него веществ. Результаты данного исследования опубликовал Medical Xpress.