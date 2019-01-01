Самый эффективный способ очистить организм от токсинов
Научные специалисты из Университета Сан-Паулу осуществили серию экспериментов на мышах, страдавших к индуцированной нефропатией (острое повреждение почек токсичными компонентами). У грызунов, в частности, наблюдался процесс деградации поврежденных компонентов клеток и проникновение токсичных соединений внутрь лизосом.
Животных разделили, часть их перевели в режим существования с постоянной физической активностью. Спустя месяц выяснилось, что у физически активных мышей значительно более интенсивно осуществлялась аутофагия, естественный процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне.
Этот, а также другие проводившиеся с животными эксперименты продемонстрировали, что физическая деятельность (а, значит, и занятия спортом) способствуют более активному устранению вредных веществ из мышц и тканей.
«Физические упражнения поддерживают здоровье и лучше всего помогают организму избавиться от накопившихся в мышцах и тканях токсичных белков», - констатировали авторы проекта.
По их словам, именно из-за неправильно обработанных белков в мышцах возникают такие неприятные явления, как слабость в теле и боли невралгического характера. Ученые отмечают, что прикованные к постели больные и офисные работники страдают нарушением аутофагии, что мешает их организму своевременно освобождаться от опасных для него веществ. Результаты данного исследования опубликовал Medical Xpress.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий