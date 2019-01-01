Самый эффективный метод избежать инфаркта

Как лучше всего защититься от болезней сердца? Рекомендации об этом дал ученый, академик Юрий Беленков.По словам эксперта, в наибольшей степени сердчно-сосудистым патологиям подвержены женщины в возрасте после 45 лет и мужчины в возрасте после 35 лет. Дисфункции в системе сосудов и сердца в этом возрасте оказываются для людей более тяжелыми из-за естественных гормональных сдвигов.В то же время ученый подчеркнул: сегодня сердечно-сосудистые заболевания все чаще встречаются у людей моложе указанных возрастных границ. Этому в огромной степени способствуют малоподвижность и вредные привычки, сопровождающие образ жизни людей.В перечне наиболее опасных отклонений в работе сердца и сосудов первое место занимает артериальная гипертония, далее в списке атеросклероз, острый инфаркт миокарда и ишемия. Эти заболевания являются причиной смертности почти 90% сердечников.«Профилактика остается самым действенным средством борьбы с инфарктом и ишемической болезнью», - заметил в связи с этим академик Юрий Беленков.В частности, ученый рекомендует ежедневно тратить 20 минут на физические упражнения – эта простая мера эффективно помогает защитить сердце, кости и мускулы и значительно уменьшить риск инфаркта или инсульта. Также очень полезно употреблять каждую неделю по две горсти орехов – содержащиеся в них вещества и ценные жирные кислоты на четверть сокращают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, нужно пить кофе -четыре чашки напитка в неделю благотворно влияют на клетки миокарда, стимулируя их быстрое восстановление после повреждений.«Правильно питаться, заниматься спортом и следить за здоровьем: регулярно проверять давление, частоту пульса, уровень холестерина и сахара крови. Да, это скучно и тяжело, но это самый эффективный на сегодня метод», - подчеркнул эксперт.