Медики назвали 5 продуктов, улучшающих пищеварение

Для того, чтобы улучшить работу органов желудочно-кишечного тракта, избавиться от дисбактериоза, вздутия живота, ускорить обмен веществ, медики советуют добавить в свой рацион следующие 5 продуктов.

Редис

Этот овощ содержит эфирные масла, которые стимулируют обменные процессы в организме, улучшают аппетит, обладают желчегонным действием. Особенно полезен редис при повышенном уровне глюкозы в крови и при склонности к отекам.

Куркума

Куркума имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, поэтому медики советуют добавить эту специю в меню для профилактики гастрита и язвы желудка, а также при изжоге и заболеваниях печени.

Свекла

Свекла содержит много клетчатки, витамины группы В, С, и РР а также такие минералы, как железо, магний, йод, калий, цинк, фосфор, медь. Этот овощ улучшает работу печени, желчного пузыря и кишечника, обладает мочегонным и слабительным действием.

Чеснок

Фитонциды, которые содержит чеснок, уничтожают болезнетворные микроорганизмы, устраняют процессы брожения в кишечнике и помогают избавится от дисбактериоза.

Морковь

Морковь богата клетчаткой, которая очищает организм от шлаков и токсинов, приводит в норму обмен веществ. Сок из свежей моркови полезен людям, которые имеют заболевания печени, поджелудочной железы, желудка и почек.
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