Медики назвали самые полезные продукты для печени

Сегодня многие люди имеют проблемы с печенью, но могут даже не подозревать этого.Например, сигналом того, что печень взывает о помощи, могут быть вздутие живота, проблемы с перевариванием жирной пищи, кислотный рефлюкс / изжоги, пигментные пятна на коже, акне, а также повышенное потоотделение.Мы составили список из 14 лучших продуктов, которые активируют выработку ферментов печени, помогают ее естественному очищению или выполняют часть работы за него, выводя из организма вредные шлаки и токсины.1. ЧеснокЧеснок содержит в себе буквально все необходимое для активации ферментов печени, которые помогут нашему телу избавиться от токсинов. Также в нем содержится большое количество аллицина и селена - двух компонентов, которые помогают в очистке печени. Кстати, содержание аллицина в чесноке возрастает в несколько раз, если его мелко нарезать или размять и дать ему полежать некоторое время.2. ГрейпфрутБлагодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, грейпфрут ускоряет процессы естественного очищения в печени. Небольшой стакан свежевыжатого грейпфрутового сока поможет увеличить производство детокс-ферментов печени, которые помогают также избавиться от канцерогенов.3. Свекла и морковьОба корнеплоды славятся высокой концентрацией растительных флавоноидов и бета-каротина, поэтому употребление свеклы и моркови в свежем виде, а также соков из них, помогает стимулировать функцию печени и ее очистки. Кстати, свекольный фреш обладает мощным очищающим эффектом, поэтому стоит начинать пить его в небольших количествах.4. Зеленый чайНаша печень «любит» продукты, богатые антиоксидантами - к ним относится и зеленый чай, богатый катехинами. Эти соединения помогают наладить работу печени, предоставляя мягкий очищающий эффект. А знаете ли вы, что зеленый чай с добавлением молока облагает хорошим успокаивающим эффектом благодаря содержанию особого вещества - L-теанина?5. Листовые зеленые овощиОдин из наших самых мощных союзников в очищение печени - это зелень, причем ее можно есть свежей, приготовленной или в виде сока. Чрезвычайно высокая концентрация хлорофилла в зелени выводит из крови токсины, тяжелые металлы, а также активизирует защитный механизм печени. Добавляем в омлеты и овощные салаты побольше полезной рукколы, шпината, цикория - даже листья одуванчика понадобятся.6. АвокадоАвокадо - не только помощник нашей кожи и сердечно-сосудистой системы, но и печени. В нем содержатся особые вещества, которые помогают нашему организму производить глутатион - соединение, которое способно вывести токсины из печени. Вкусный способ насладиться авокадо этой зимой и поддержать свой организм - приготовить гуакамоле, богатое витамином С и полезными жирами!7. ЯблокиБлагодаря высокому содержанию пектина, яблоки способны "связать и обезвредить" токсины и очистить наш желудочно-кишечный тракт. Это в свою очередь, облегчает жизнь нашей печени и уменьшает ее суммарную нагрузку по детоксикации всего тела - одна из множества причин съедать по яблоку в день.8. Оливковое маслоТакие масла холодного отжима, как оливковое, конопляное и льняное, при использовании в умеренных количествах прекрасно подходят для печени. Обеспечивая некоторый запас липидов, они помогают организму выводить вредные токсины. Таким образом, они снимают часть задач по печени, поэтому стоит чаще заправлять ими любимый овощной салат.