Диетологи назвали продукты, которые можно смело есть перед сном

Продукты, которыми вы можете перекусить ночью и не навредить фигуре.Признайтесь честно, ведь вам не раз приходилось утолять голод после 18, 20 и даже 22 часов? В этом нет ничего страшного! Главное, отдавать предпочтение продуктам, которые не навредят ни организму, ни фигуре.ЯгодыВ таком вкусном перекусе содержится минимальное количество сахара и калорий, а значит вам не нужно беспокоиться о том, что вы снова поправитесь.МиндальСреди всех разновидностей орехов миндаль по праву считается самым полезным. Он богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами. Будьте уверены, что съев перед сном 20 граммов миндаля, вы принесете своему организму исключительно пользу.ИндейкаМясо индейки славится высоким содержанием белка, витаминов и минералов. Доказано, что 150 граммов этого диетического мяса способны обеспечить организм человека суточной нормой витамина РР. Ко всему прочему, индейка легко усваивается организмом, так что вздутие живота и колики вам точно не страшны.СпаржаЗеленая спаржа содержит ценные пробиотики, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, спаржа богата антиоксидантами, предупреждающими развитие многих заболеваний, среди которых эксперты выделяют преждевременное старение.ХумусЗакуску на основе нутового пюре также можно смело включать в список продуктов для позднего перекуса. Такая паста не содержит холестерина, а по содержанию белка может посоревноваться со многими продуктами. К тому же хумус отлично утоляет голод, а также насыщает организм железом и ненасыщенными жирными кислотами.Греческий йогуртКак и спаржа, греческий йогурт обеспечивает правильную работу кишечника. Но прежде, чем бежать в магазин за этим продуктом, убедитесь в том, что для вашего организма он действительно полезен. Если вы часто сталкиваетесь со вздутием живота после употребления молочных продуктов, то от греческого йогурта перед сном лучше отказаться.АвокадоВсего половины авокадо будет достаточно, чтобы утолить голод и обеспечить организм необходимой порцией полезных микроэлементов. Вот только злоупотреблять продуктом не стоит, ведь в 100 граммах плода содержится около 282 калорий.