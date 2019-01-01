Медики назвали самые вредные для здоровья продукты

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Диетологи в один голос заявляют, что это самые вредные продукты нашего рациона.Почему-то самая вкусная еда всегда оказывается самой вредной для нашего здоровья и фигуры. Но отказаться от сладкого газированного напитка в жару, кусочка тортика или ароматной булочки утром за чаем, утолить голод сочным куском жареного мяса, горячей пиццы или полакомиться хрустящей картошечкой фри на бегу бывает просто невозможно.Оно и понятно – еда испокон веков являлась одним из самых первых источников удовольствия для человека. Но стоит пересмотреть свои привычки и задуматься о соотношении вреда и пользы некоторых продуктов, чтобы сохранить здоровье и продлить себе жизнь.Картофель во фритюреДиетологи в один голос заявляют, что это один из самых вредных продуктов нашего рациона. Как это ни печально признавать, но пользы в нем практически никакой, зато жиров и канцерогенов – пруд пруди. Употребление картошки-фри чаще одного раза в неделю чревато повышенным уровнем инсулина и вредного холестерина.МайонезЭтот продукт можно встретить практически в каждом холодильнике, потому что он прочно вошел в наш рацион. Горячие бутерброды и всевозможные заправки для салатов не обходятся без майонеза. Возможно, не все знают, что в состав этого продукта входят генномодифицированные масла и вредные жиры, красители, усилители вкуса и консерванты. Все это закупоривает наши сосуды, нарушает работу печени, желудка и способствует образованию лишних килограммов, гастритов и аллергий. Пакетированные соки К сожалению, в отличие от натуральных соков, в пакетированных нет ничего полезного. В процессе обработки такие напитки теряют все свои свойства. Чтобы соки дольше хранились, в них добавляют красители и прочие вредные ингредиенты, в том числе сахар в больших количествах.ЧипсыО вреде этого продукта знают, наверняка, все. Они состоят сплошь из химии, углеводов, катализаторов и жиров, что провоцирует ожирение, закупорку сосудов, ослабление иммунной системы и прочие неприятные последствия.ХлопьяНе верьте рекламе, которая убеждает вас в полезности сухих завтраков. После обработки в этих хлопьях остаются только углеводы и химические добавки. Питаясь такими завтраками, вы не только не похудеете, но и наоборот, наберете лишние килограммы и нанесете непоправимый вред желудочно-кишечному тракту.МаргаринПусть вас не вводит в заблуждение сходство маргарина со сливочным маслом. Этот продукт невероятно калориен и состоит из токсичных для организма транс-жиров. Употребляя в пищу маргарин, вы вредите своим сосудам и провоцируете сердечные заболевания.ПопкорнБез этого продукта вполне можно обойтись, поскольку никакой пищевой ценности он не несет. Наоборот, при жарке попкорн пропитывается канцерогенами, приправляется искусственными добавками, сахаром и солью. Кроме того, вещество, которым покрыты внутренние стенки упаковки для попкорна, вызывает рак, бесплодие и серьезные нарушения в работе печени и почек. Безусловно, есть еще много продуктов, представляющих угрозу для нашего здоровья, и не всегда мы можем полностью от них отказаться. Но даже если ограничить их употребление, это уже будет большим облегчением для организма, и положительные результаты не заставят себя ждать.