Нехватку воды признали основной причиной набора веса

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Считается, что главным фактором растущего ожирения среди людей планеты является переедание. Недавнее исследование ученых из США показало: мы толстеем из-за нехватки влаги в организме – банально мало пьем воды.Научные работники доказали, что лишний вес может появляться из-за нехватки воды в организме. Связь между гипогидратацией (нарушением водного обмена) и ростом массы тела была зафиксирована в процессе испытаний специалистами из Университета Мичигана.Для участия в экспериментах медики пригласили около 10 тысяч добровольцев в возрасте 18-64 лет. Почти треть испытуемых за время наблюдений за ними изменили свой индекс массы тела, набрав вес. Проверив, какие факторы поспособствовали развитию тучности у людей, научные работники пришли к выводу, что один из самых высоких рисков ожирения связан с недостаточным употреблением чистой воды.По словам ученых, люди предпочитают в течение дня пить напитки, содержащие калории, – с сахаром, сливками или с другими добавками. Такие напитки играют роль еды для организма, в то время как для поддержания активных метаболических процессов ему необходима чистая вода.«Регулярная гипогидратация приводит к увеличению массы тела, в то время как начальные стадии ожирения можно вылечить, нормализовав гидратационный баланс путем потребления воды», - констатировали исследователи.