Медики объяснили, почему вредны обезжиренные молочные продукты

Молочные продукты несут не только пользу, но и могут принести вред организму человека.Мы уже миллион раз слышали, что нежирные молочные продукты - то нездорово. Но иногда (бывает, накрывает такая «волна») так уже хочется похудеть, что остановившись перед «молочной» полкой, думаешь:«Все, с сегодняшнего же возьмусь за себя, и возьмусь резко и жестко - ни сахара, жира и булочек». И … кладешь в корзину «нежирный» творог, 10% сметану 0% кефир и 67% масло.Не делайте так. Ибо наличие молочного жира дает следующие бонусы:- обеспечивает ощущение сытости (употребляя обезжиренные продукты, мы легко переедаем, потому ощущение сытости никак не наступает).- с молочным жиром мы получаем витамины А, D, Е, Закрытые Каротиноиды Природные органические пигменты, вырабатываемые бактериями, грибами, водорослями и растениями. Такие каротиноиды, как, например, лютеин и зеаксантин, - положительно влияют на здоровье глаз и работу когнитивной функции мозга.- каротиноиды, а они жирорастворимые.- при наличии витамина D лучше усваиваются кальций и магний.- отсутствие жира в кисломолочных продуктах компенсирована углеводами - для загущування и улучшения вкуса, а углеводы - стимулируют выделение гормона инсулина поджелудочной железой и подавляют процесс окисления ( «сжигания») жира, то есть похудеть на обезжиренных молочных продуктах становится труднее.- обезжиренные, как и очень жирные, ухудшают усвоение кальция.- молочный жир полезен для мозга и кишечной микробиоты. Поэтому вы для себя делайте свой выбор, а вот деткам и подросткам ни в коем случае не давайте обезжиренные.Отдельно стоит остановиться на мозге и молочном жиру. В 2017 году