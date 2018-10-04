Врачи поделились секретом диеты для мужского здоровья

Продуктов с повышенным содержанием женских гормонов лучше избегать.Эстроген встречается как в организме женщин, так и мужчин. Этот гормон оказывают огромное влияние на либидо, настроение, здоровье, фертильность и многих другие показатели организма.Эстроген обычно называют "женским гормоном", несмотря на то, что он имеет жизненно важное значение для здоровья мужчин: поддерживает работу мозга, сердца, костей, мышц и иммунной системы.Впрочем, высокий уровень эстрогена может привести к нарушению работы организма: ожирению, импотенции, депрессии, мигрени, уменьшению мышечной массы и к гинекомастии.Некоторые исследования доказали, что определенные компоненты в нашем рационе могут повлиять на уровень эстрогена. В этой статье мы рассмотрим продукты, которые, как считается, снижают концентрацию женского гормона в мужском организме и входят в антиэстрогенновые диеты:Соевые продуктыОсобенно богаты растительными эстрогенами. Фитоэстрогены понижают количество естественного гормона. Эстрогены растений также сокращают риск развития рака предстательной железы.Крестоцветные овощиКрестоцветные овощи также содержат высокий уровень фитоэстрогенов. К ним относятся: обычная и цветная капуста, брокколи и редкая в наших краях капуста бок-чой.ГрибыШампиньоны помогают увеличивать уровень тестостерона у мужчина и снизить уровень эстрогенов.КуркумаСодержит химическое вещество под названием куркумин. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что большие дозы куркумина повышают уровень тестостерона у лабораторных крыс.Продукты, которые следует избегатьСогласно некоторым исследованиям, следующие продукты могут увеличить уровень эстрогенов у мужчин:Молочная продукция и мясоВсе продукты животного происхождения содержат эстроген. Многие молочные фермы добавляют в рацион коров высокие дозы эстрогена для увеличения объемов молока.АлкогольАлкоголь увеличивает уровень эстрогена в крови и повышает риск возникновения рака молочной железы.ЗерновыеМногие сельскохозяйственные культуры содержат грибок зеараленон, который повышает стимилирует выработку эстрогена.БобовыеБобовые также содержат фитоэстрогены. Однако необязательно сразу вычеркивать их из своего рациона. В умеренных пропорциях бобовые приносят пользу и считается отличной альтернативой мясу.Однако прежде, чем кардинально менять свою диету, обратить к медицинскому специалисту, который направит вас на соответствующие анализы для определения уровня тестостерона и эстрогена у вас в крови.