Японские ученые раскрыли секрет стройной фигуры и долголетия

Здоровый рацион питания должен включать больше всего овощей и фруктов: эти продукты низкокалорийные, к тому же их разрешено есть в достаточно большом количестве, но у японцев другое мнение.Японские ученые представили очередное исследование, которое выявило связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела, а также окружностью талии.Учеными были изучены данные, собранные в ходе медицинских осмотров более 59 700 человек в период с 2008 по 2013 годы. Участникам было задано семь вопросов об их образе жизни, в том числе о скорости принятия пищи. Результаты показали, что среди тех, кто привык есть медленно, ожирением страдали 21,5 процент. Среди тех, кто ел со средней скоростью, ожирение было диагностировано у 30 процентов, а среди привыкших есть быстро - у 45 процентов. Размер окружности талии также увеличивался пропорционально скорости принятия пищи.Следует отметить, что исследование проводилось только среди людей, страдающих диабетом второго типа, в подопытных группах было мало людей старшего возраста, кроме того не учитывались уровень физических нагрузок и количество потребляемой ежедневно пищи.