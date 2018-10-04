Кофе оказывает сильное воздействие на либидо

Напиток снижает риск эректильной дисфункции у мужчин.Отрицать популярность кофе нельзя. О его пользе и вреде написано много научных работ. Исходя из исследований учёных оптимальная доза кофе для одного человека не более - 3-4 чашек в день. Специалисты компании «Paulig» полагают, что вкус и запах зависит от качества зёрен. Мы же хотим рассказать о том, как кофеин влияет на сексуальное желание.Исследования доказали: ароматный напиток снижает риск эректильной дисфункции у мужчин. Есть мнение, что кофеин вызывает химическую реакцию, которая стимулирует приток крови к половым органам и, как следствие, мощную эрекцию.Но при злоупотреблении кофе в организм поступает огромное количество эстрогена - женского полового гормона. Он, в свою очередь, негативно отражается на потенции. Также есть мнение, что большие дозы напитка могут привести к простатиту.Учёные из Университета Южного Техаса опубликовали результаты научной работы, которая показала, что кофе увеличивает сексуальное влечение у женщин. Но возбуждающий эффект достигается только в том случае, если пить его очень редко. При этом холодный кофе является более действенным. В результате эксперимента американских исследователей стало известно, что женщины, употреблявшие напиток именно в таком виде, получали оргазм быстрее.