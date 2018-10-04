Отказ от молока может защитить от инсульта

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Журнал Stroke опубликовал данные исследования ученых из Великобритании, выяснивших, что рацион питания оказывает существенное влияние на риск мозгового удара.В частности, исследователи заключили: увеличение в рационе питания количества свежей рыбы, орехов, фруктов, злаков и картофеля при одновременном снижении потребления молочных продуктов и мяса эффективно уменьшает риск возможного инсульта. В среднем такой риск сокращается в среднем на 17 процентов.Авторами исследования была проанализирована медицинская информация о 23 232 человек возрастом от 40 до 77 лет, которая собиралась в течение 17 лет. Эти данные ученые соотнесли с особенностями питания испытуемых. Таким образом, выяснилось: рацион, который близок к средиземноморской диете обеспечивает организму защиту от кровоизлияния в мозг.Средиземноморская диета отличается высоким уровнем потребления овощей, зерновых, оливкового масла и низким – молочных продуктов, мяса. Специалисты обнаружили, что особую пользу такое тип питания приносит женщинам. Согласно их данным, следование подобному режиму питания дает эффект 22% -ного снижения риска инсульта у женщин, тогда как у мужчин аналогичный риск снижается только на 6%.Исследование того, как этот тип питания действует на людей, которым уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания также выявило его преимущество для женщин – у них снижение риска инсульта составило 20%, у мужчин - 13%. Ученые пока не знают, что именно может объяснить такую разницу, но гипотетически связывают это с различием разных подтипов инсульта у представителей двух полов.