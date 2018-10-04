Сытные продукты, которые спасают от переедания

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С наступлением холодов возникает проблема, хорошо знакомая многим, - это повышенный аппетит, заставляющий злоупотреблять едой. О том, как можно справиться с этой проблемой, рассказала диетолог Людмила Бабич.Специалист заявила, что натуральные сытные, но при том не жирные продукты помогают держать аппетит под контролем и не страдать от переедания. Одним из самых полезных среди таких продуктов диетолог считает овсяную кашу, приготовленную из зерна, а не хлопьев. По словам эксперта, каша из овса медленно переваривается благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, - поэтому данное блюдо надолго обеспечивает энергией и чувством сытости.Не менее полезным завтраком или обедом, который поможет не тянуться за дополнительной порцией позднее, станет тарелка натурального творога. Диетолог пояснила: в твороге содержится казеиновый протеин, усвоение которого требует достаточно много времени, - по этой причине он надолго обеспечивает ощущение сытости.Также врач посоветовала включать в рацион питания орехи. В орехах содержится много ценных питательных веществ и витаминов, они быстро насыщают и позволяют долго не вспоминать о еде. Самыми полезными в этом плане являются миндальные орехи.«Миндаль способствует похудению, та как большая часть содержащихся в нем жиров минует стадию всасывания в желудке и не оседает в теле в виде жировых запасов», - рассказала эксперт.