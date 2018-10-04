7 способов узнать всю правду о воде, которую вы пьете

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Согласно различным рейтингам, самую чистую водопроводную воду можно найти в странах Северной Европы, а лидируют по этому показателю Дания и Финляндия. В то же время, по данным ВОЗ, свыше 2 млрд человек на планете используют в качестве питьевой загрязненную воду, и не всегда речь идет о жителях стран третьего мира.Эксперты решили узнать, почему все-таки стоит проверять качество воды в домашних условиях и какие существуют способы сделать это.Зачем проверять воду?Человек использует воду ежедневно. С ней в организм могут поступать не только полезные, но и опасные вещества. Вода — это универсальный растворитель, поэтому обычно она не встречается в химически чистом виде. Вместе с бактериями и вирусами она также может нести в себе и множество разных примесей. Все это влияет на вкус воды, ее запах, прозрачность и цвет. И даже по этим простым признакам можно определить, что ее качество изменилось.Загрязненная вода является причиной порядка 70–80 % всех известных заболеваний и на 30 % ускоряет процессы старения. Вот почему так важно проверять ее качество. А если нет возможности отдать воду на анализ в лабораторию, первичное тестирование можно провести и в домашних условиях.1. ХранениеЭтот тест позволяет определить наличие посторонних примесей. Налейте воду в чистую прозрачную бутылку, закройте крышкой и оставьте в темном месте. Если через несколько дней появился хотя бы один из внушающих подозрение признаков (пленка на поверхности, налет на стенках, осадок), то качество воды оставляет желать лучшего: в ней присутствует большое количество солей металлов.2. КипячениеЭтот опыт позволяет определить, присутствуют ли в воде металлы в высокой концентрации. Доведите воду в кастрюле до кипения, затем оставьте ее на медленном огне еще на 12–14 минут. После подождите еще 20 минут, пока вода остынет, и затем вылейте ее. Наличие известковых отложений и накипи на стенках кастрюли — не самый хороший показатель. Если цвет накипи серый, значит, превышена концентрация кальция, коричнево-желтый — железа.3. Тест с марганцовкойОбыкновенная марганцовка позволяет определить, пригодна ли вода для питья. Небольшое ее количество растворите в стакане с тестируемой жидкостью и оцените реакцию. Вода должна стать светло-розовой. Если же вода приобрела желтый оттенок, то она плохого качества и пить ее нельзя. Марганцовка обесцвечивается, когда разрушает органические вещества.4. Заваривание чаяЧай может по-разному завариваться в разной воде, даже если вся она хорошего качества. Но особое внимание стоит обратить на прозрачность напитка. В стакан со свежезаваренным чаем налейте 40–50 мл проверяемой сырой воды. Если содержимое стакана приобретает более светлый оттенок, то качество воды приемлемое. Если чай помутнел — такую воду пить нельзя: в ней может быть переизбыток солей или других вредных веществ, в том числе и органических.5. ВзвешиваниеСчитается, что вода хорошего качества легче. С помощью точных кухонных весов можно взвесить 2 образца воды. Первый образец — эталонный (в качестве эталона может выступать вода из кулера или фильтрованная вода), второй — тестируемый. Лучше пользоваться одним и тем же мерным стаканом. Хороший показатель — примерно одинаковая масса образцов (разница должна составлять не более 1–2 %).6. Тест с зеркаломЧтобы определить наличие посторонних примесей, капните небольшое количество воды (1–2 мл) на чистую стеклянную поверхность — для этих целей можно использовать зеркало. Подождите, пока жидкость испарится, затем оцените результат. Если на поверхности остался след, значит, в воде присутствуют посторонние примеси. Вода хорошего качества после испарения оставляет поверхность чистой.7. Растворение мылаЭтот способ позволяет проверить воду на жесткость. Добавьте в воду небольшое количество мыла. Если вода мягкая, оно быстро растворится и создаст большое количество пены. При жесткой воде все происходит с точностью до наоборот. Жирные кислоты образуют с кальцием и магнием, содержащимися в воде, прочные соединения, и мыло перестает давать пену.За жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды. Вот почему так важно следить за ее качеством. Особенно учитывая, что до 80 % различных химикатов из окружающей среды обязательно попадают в источники воды, а содержащиеся в ней в переизбытке металлы способны вызывать различные болезни.