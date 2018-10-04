Медики назвали основные признаки проблем с артериями

Нередко люди страдают от проблем с артериями.Практически при любом заболевании организм заблаговременно сигнализирует о проблемах.Именно поэтому никогда нельзя игнорировать боль. Если вы не врач, то не стоит самостоятельно пытаться поставить себе диагноз. У вас что-то болит? Запишитесь на прием в больницу и расскажите доктору обо всех симптомах, которые вас тревожат.Нередко люди страдают от проблем с артериями. Врачи рассказали вам о 5 признаках того, что они забиты.1. Боль в нижней части спиныБоль возникает тогда, когда уменьшается приток крови к спине. Порой это приводит к болезненным грыжам и к ущемлению нервов. Чтобы избежать этой проблемы, нужно проходить обследование раз в год.2. Боль в икроножной частиАртериосклероз - утолщение и укрепление артериальных стенок, которое может блокировать артерии, которые доставляют кровь к ногам. Когда это случается, появляется боль в икроножной части. Выявить эту проблему помогут несколько простых тестов, один из которых - анализ крови. Чтобы справиться с болезненными ощущениями, нужно употреблять меньше продуктов животного происхождения.3. Дискомфорт или боль в ногах и стопахБолезнь периферических артерий - это накопление холестерина в конечностях. В самых худших случаях это заболевание приводит к ампутации! Риск этого заболевания повышен у людей с наследственной предрасположенностью, у курящих и у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.4. Ушные складкиЭто один из самых странных симптомов. Его считают молчаливым признаком ишемической болезни сердца. Речь идет о сворачивании ушей, которое проходит по диагонали от ушного канала к нижнему краю мочки уха. Это довольно спорный признак закупоренных артерий, но стоит запланировать осмотр у врача. Конечно, ушные складки могут быть лишь физическим признаком старения.5. Эректильная дисфункцияСимптом, характерный лишь для мужчин. Для эрекции нужен беспрепятственный кровоток. Если же обнаружились проблемы, то следует провериться, потому что причиной могут быть забитые артерии.