Медики подсказали, как избавиться от боли в спине без лекарств

Людям, которые работают в офисе, знакомо чувство боли в спине, мешающее работать продуктивно.Диетологи Шона Уилкинсон, Мэрили Гленвиль и Кассандра Бернс назвали 7 продуктов, которые помогут избавиться от боли в спине.СвеклаКроме пользы для сердечно-сосудистой системы, свекла может помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые вызывают боль в спине.Красная капустаЭтот овощ богат антиоксидантами, которые близки по своим свойствам к тем, что есть в ягодах. Красная капуста также насыщена витамином С.Жирная рыбаЛосось, макрель, сардины и сельдь – источник омега-3 жиров. Рыба полезна не только для сердца, а также оказывает противовоспалительное действие.Листовая зеленьЛистовая зелень, например, шпинат, богата каротиноидами и флавоноидами, которые помогут людям, во время работы постоянно сидящим за столом, предупредить симптомы воспаления в области спины.Оранжевые овощиТыква, морковь и другие овощи оранжевого цвета содержат много каротеноидов. Бета-каротин, который относится к этому типу веществ, способен превращаться в витамин А, ответственный за усиление иммунной системы человека.АнанасЭтот фрукт богат комплексом ферментов, который обладает мощными противовоспалительными свойствами.ЯгодыБольшинство ягод содержат антоцианы – компоненты, которые окрашивают их, например, в красный цвет. Антоцианы имеют потенциальное антиоксидантное и противовоспалительное действие.