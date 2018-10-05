Диетологи подсказали, как "сбросить" 7 кг за неделю

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Эксперты назвали самую эффективную диету для похудения.Диетологи считают, что суповая диета - самая эффективная для желающих похудеть. Её следует относить к жёстким низкокалорийным системам диетического питания, она доказала свою эффективность в сравнении с другими способами уменьшения веса.Ученые Оксфордского университета провели исследование, к нему привлекли 278 добровольцев, разделив их на группы. Те из волонтеров, кто употреблял не более 810 калорий в сутки на протяжении 24 недель, значительно похудели. Их результаты были в три раза эффективнее, чем у добровольцев, придерживающихся других диет. Учёные включили в низкокалорийную диету супы, коктейли и специальные батончики. Низкокалорийная система питания позволяет терять на протяжении года 10,7 кг. Эффективность диеты определялась спустя много месяцев после их прекращения. Необходимо было выяснить, не набирают ли люди вес обратно. К тому же радикальная суповая диета снижает риск развития заболеваний сердца и инсультов.Ранее считалось, что радикально худеющие люди впоследствии также быстро набирают вес. На основе проведенного исследования врачи планируют внедрить радикальные планы по использованию жесткой диеты, основой которой являются супы и коктейли, для лечения диабета.