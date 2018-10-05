Названы привычные продукты, "убивающие" кишечник

Исследования показали, что на самом деле наше тело больше состоит из бактерий, чем из клеток. То есть мы больше бактерия, чем человек! И в совокупности все эти триллионы бактерий называются «микробиом».Большинство этих бактерий живут в нашем кишечнике - их иногда называют «микробиота кишечника», - и они играют массу ролей в нашем здоровье вообще.Так, к кишечнику больше не относятся как к органу, единственная зона ответственности которого - процесс пищеварения. Его также рассматривают как главное действующее лицо в ходе регуляции воспалений и иммунитета.У разных людей здоровый кишечник состоит из разных последовательностей бактерий - и от этого разнообразия зависит их здоровье.Диетолог из Австралии Эмма Тейлор назвала 5 особо опасных продуктов, которые следует избегать, чтобы не навредить пищеварительному тракту и кишечнику. В список вошли некоторые виды овощей.Эмма Тейлор утверждает, что даже еда, которая кажется полезной для здоровья, может иметь неблагоприятные последствия - особенно продукты, которые содержат высокий уровень лектинов.В первую очередь это помидоры. Благодаря большому количеству семян, помидоры содержат много лектинов, которые могут вызывать проблемы с пищеварением.Следующим из наиболее опасных продуктов, содержащих лектин, является и картофель.Арахис и кешью также содержат большое количество лектинов, которые могут проходить через кишечную оболочку и в кровоток. Наличие большого количества лектинов в крови может привести к увеличению роста канцерогенов, также известных как раковые клетки. По этой же причине диетолог не рекомендует употреблять кукурузу и красную фасоль.