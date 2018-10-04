Врачи назвали фрукт, который может защитить от рака груди
Всем известно, что яблоки источник полезных витаминов, а также железа, но недавно ученые из Висконсинского университета пришли к выводу, что их кожура способна «убивать» раковые клетки.
Благодаря наличию в кожуре антиоксидантов, яблоки положительно действуют на рак простаты и на онкологические заболевания груди.
При контакте кожуры яблок сорта Гала и онкологических клеток, возрастает содержание марпина (белок, который замедляет прогрессирование болезни).
Отметим, Гала - это искусственно созданный сорт. Для него скрестили два сорта яблок Киддс Орандж Ред и Голден Делишес.
Чем еще полезны яблоки
В яблоках содержатся: витамины В, С, Е, РР, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновая кислота и пиридоксин. Яблоки одни из самых легко усваивающихся источников железа.
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