Эти советы помогут укрепить иммунитет осенью

Простые и действенные методы сохранения иммунитета в зябкую осеннюю погоду. Устали заболевать каждый раз, когда температура на улице опускается ниже 15°С? Видите людей, которые никогда не болеют, и не понимаете, как они это делают? Спешим вас обрадовать: это точно не генетика. Делимся советами, которые помогут вам перестать болеть, но только при условии, что вы будете им следовать.Укрепление здоровья с помощью питания и физических упражнений. Ограничьте количество потребляемых калорий. Возможно, раньше у вас не было причин ограничивать себя в еде и садиться на какую-либо диету, но теперь это сделать придется. Исследования показывают, что люди, которые едят на 25% меньше нормы, заболевают крайне редко. Ваш уровень холестерина, триглицеридов и артериальное давление будут ниже, что приведет к лучшему состоянию здоровья. Но это не значит, что нужно голодать, просто ешьте чуть меньше, чем обычно. Веганам и вегетарианцам лучше всего отказаться от покупной еды, в составе которой много сахара, соли, жира и других вредных веществ.Принимайте витамины для иммунной системы. Прежде, чем вы это сделаете, поговорите с врачом, который скажет, каких витаминов и питательных веществ вам не хватает, и порекомендует хорошие витамины. Тем не менее, не забывайте о питании, в которое нужно включать продукты с высоким содержанием витаминов A, C, D, железа и цинка.Выходите на улицу. Найдите повод выйти на улицу, даже если вам кажется, что там холодно. Ваше тело нуждается в кислороде, вы двигаетесь, и это дает вашим клеткам необходимый импульс. Одевайтесь теплее и выходите на прогулку или пробежку, гуляйте дольше с собакой, отправляйтесь в магазин за несколько кварталов от вашего дома. Все, что вам нужно – это быть на улице.Упражняйтесь. Делайте кардио-тренировки, чтобы ваше сердце прокачивалось, а ваша кровь – двигалась. Это укрепляет иммунную систему, а также помогает сбросить вес, укрепить мышцы и борется с воспалениями и болезнями. Как упражнения помогают поднять иммунитет? Все дело в том, что во время физической активности вырабатываются белые кровяные клетки, которые борются с плохими бактериями и вирусами.Ешьте здоровую пищу. И снова о еде. Ешьте меньше обработанной пищи. Правильное питание сделает ваше тело сильнее и поможет сохранить иммунную систему в хорошей форме. Пейте достаточное количество воды и старайтесь есть органические продукты. Ешьте зелень, салаты, яркие (но натуральные) овощи и фрукты. Включите в рацион имбирь, апельсины и чеснок.Научитесь расслабляться. Стресс провоцирует снижение иммунитета. Более низкие уровни кортизола поддерживают ваше тело в нормальном состоянии, но когда вы подвергаетесь стрессу, вы меньше спите, меньше тренируетесь и больше едите, и все это ведет к болезням. Существуют гормоны стресса, называемые глюкокортикоидами. В долгосрочной перспективе эти гормоны наносят ущерб вашей системе, блокируя другие клетки. Когда это происходит, вы становитесь более восприимчивыми даже к самым слабым вирусам.Думайте позитивно. Важно, чтобы ваши мысли носили положительный характер. Исследования показывают, что счастливые люди, которые даже не заботятся о том, как бы не заболеть, не болеют! Оказывается, позитивные мысли производят большее количество антител к гриппу, хотя ученые до сих пор не понимают, почему.