Названы необычные симптомы болезней сердца

Появление этих симптомов должно стать поводом для обращения к кардиологу.Мало кому известно, что ранние морщины на лбу могут быть сигналом о сердечно-сосудистых заболеваниях. Между тем, это именно так: по статистике, люди с такими морщинами на лбу умирают из-за последствий тромбоэмболии в 10 раз чаще тех, у кого их нет.Дело в том, что морщины на лбу связаны с закупориванием кровеносных сосудов, и те же бляшки, которые вызывают такую закупорку, способствуют и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Другими симптомами заболевания кровеносной системы являются морщинки на мочках ушей и вялое рукопожатие – и то, и другое вызывается ослаблением сосудов, нарушением нормального кровоснабжения, питающего сердце. Привычка шевелить ногами во сне также опасна. Непроизвольное шевеление ногами, по словам врачей ведет к нарушению сна, в связи с чем повышается давление, возникает усталость и, как следствие, развивается нарушение в работе сердца.Кроме того, должны настораживать ранние пробуждения – они часто являются маркером проблем с артериальным давлением. Другой тревожным симптом - отечность ног: если вечером трудно надеть обувь, которая утром надевается без всяких усилий, обязательно проверьте сердце.Шатающиеся зубы, болезни десен тоже могут быть связаны с инфарктами и инсультами: причиной тому являются бактерии, которые попадают из повреждений в ротовой полости в кровь и вредят сосудам.В этом перечне необычных симптомов также оказались изменения в голосе и желтые пятна на веках, указывающие на возможные проблемы с органами дыхания и повышенный уровень холестерина.