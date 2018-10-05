Стоматологи составили рейтинг продуктов, укрепляющих зубы

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Эти продукты полезны для здоровья ротовой полости.Давно известно, что регулярная чистка зубов является ключевым звеном в правильном уходе за ротовой полостью. Но, как ни странно, секрет красивой улыбки заключается не только в соблюдении правил гигиены, но и в употреблении определенных продуктов питания.Добавив хотя бы часть этих продуктов в свой ежедневный рацион, вы сохраните свою улыбку белоснежной, а десна - здоровыми.1. ЯблокиВкусный и приятный способ укрепить десна - это съесть хрустящее яблоко. Благодаря высокому составу воды, яблоки повышают выработку слюны, которая в сочетании с органическими волокнами яблок нейтрализует образование бактерий в ротовой полости и очищает зубы.2. ВодаПейте как можно больше воды, чтобы сохранить ротовую полость и губы увлажненными, так как сухость часто приводит к плохому запаху изо рта. Вода так же содержит фторид, минерал, который защищает зубы от эрозии и который часто используется для изготовления зубных паст. Старайтесь выпивать 6-8 стаканов воды в течение дня, чтобы поддерживать водный баланс ротовой полости и всего организма. А чтобы предотвратить желтизну зубов, желать по несколько глотков воды во время приема еды темного цвета или питья кофе.3. ПетрушкаЖевание петрушки или мяты после еды поможет вам сохранить приятный сладковатый запах изо рта. Наряду с хлорофиллом, который имеет антибактериальные свойства, освежающие дыхание и убивающие микробы, эти травы содержат монотерпены - вещества, которые с кровью попадают в легкие, откуда их запахи выпускаются с помощью вашего дыхания.4. Зеленый чайВ состав зеленого чая входят вещества, уничтожающие бактерии, которые превращают сахар, белки и жиры в зубной налет и производят вызывающие кариес кислоты. Благодаря тому, что природные антиоксиданты, найденные в зеленом чае, предотвращают накопление зубного налеты, риск кариеса и неприятного запаха изо рта также снижается. Кроме того, исследования показывает, что ежедневный стакан зеленого чая намного снижает риск развития заболевания десен. А полифенолы в черном чае убивают бактерии, которые вызывают несвежий запах изо рта.5. КлубникаВо все времена клубника являлась лучшим отбеливателем для зубов. Несмотря на ярко-красный цвет, доказано, что яблочная кислота, которая является главным ферментом в клубнике, является лучшим веществом для удаления цветовых изменений зубной эмали. Как источник витамина С, клубника является также эффективным средством в борьбе с зубным налетом.Для быстрого отбеливания раздавите одну ягоду, около минуты втирайте ее пальцем в зубы, прополощите рот и уберите остатки семян зубной нитью - Вы ощутите изменения уже после первого использования.