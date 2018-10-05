Названа необычная причина деменции

Учеными были проанализированы данные 130 978 пациентов.Учеными из Великобритании впервые обнаружена связь между деменцией и проживанием в регионе с грязным воздухом. Доказательства существования такой связи представили исследователи из Колледжа Святого Джорджа, Лондонского университета, результаты их работы опубликованы в British Medical Journal.Пожилые люди, проживавшие в районах с более высоким уровнем загрязнения воздуха, подвержены более высокому риску возникновения деменции, констатировали специалисты. Ученые отметили, что раньше проблему грязного воздуха эпидемиологи были склонны связывать с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Однако появляется все больше свидетельств того, что загрязняющие воздух вещества оказываются провоцирующим фактором в развитии деменции. В частности, авторы проекта ссылаются на крупное канадское исследование, данные которого опубликовал журнал The Lancet. В Великобритании их работа стала первым доказательством существования связи между развитием деменции и экологической обстановкой в регионе проживания человека.Британские исследователи использовали сведения Clinical Practice Research Datalink - крупной базы данных первичной помощи, с 1987 года занимающейся сбором информации о здоровье пациентов терапевтических клиник страны. Конкретно учеными были проанализированы данные 130 978 пациентов возрастом от 50 до 79 лет, за которыми велось длительное наблюдение. 2181 пациенту был в итоге поставлен диагноз деменции.Учеными был сделан вывод о том, что «люди, проживающие в районах с большей концентрацией двуокиси азота в воздухе, подвергались большему риску деменции». Данная корреляция оказалась верна с учетом возраста, пола, этнической принадлежности, наличия привычки курения, индекса массы тела.Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции, на нее приходится 60-70% всех случаев.