Ученые рассказали, к какому заболеванию склонны высокие люди

Высоким людям в большей мере, чем низкорослым, грозит варикозное расширение вен – это установили американские ученые из Стэнфордского университета.«Риск варикоза коррелирует с ростом людей, и выше он у высоких», - заявили специалисты после проведения генетического анализа более 400 тысяч человек.Исследователи изучали их генетику в попытках узнать, существуют ли гены, повышающие риск возникновения варикоза. В результате они установили: гены, определяющие появление варикоза, действительно существует – таковых оказалось 30. Наличие высокого роста и включения каких-то из этих генов практически гарантирует заболевания вен – варикоз и тромбоз, убедились ученые.Отметим, что в числе других факторов, влияющих на появление варикоза, специалисты называют беременность, сидячий образ жизни, пожилой возраст, повышенные физические нагрузки, курение и ношение высоких каблуков. Непонятно почему в качестве располагающего к болезни обстоятельства не называется пол: известно, что женщины страдают от варикоза гораздо чаще мужчин (89 % против 66 %).