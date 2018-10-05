Как справиться с гормональным дисбалансом

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Когда у женщины наблюдаются нарушение цикла, резкие перепады настроения, проблемы с кожей и волосами, часто говорят "гуляют гормоны". Что такое гормональный дисбаланс и как с ним бороться, рассказала гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук кафедры акушерства и гинекологии №2 НМУ им. А. А. Богомольца Марина Михайлюта.Гормональный дисбаланс – это немедицинский термин. С точки зрения медицины под "игрой гормонов" понимается достаточно обширный диапазон различных патологий, связанных с нарушением гормонального фона.Заподозрить нарушения обмена гормонов можно, когда:-нарушен менструальный цикл, то есть отмечается его нерегулярность, болезненность, дискомфортные ощущения, связанные с менструальным циклом, например, болезненность молочных желез;-наблюдаются симптомы избыточного оволосения;-женщина жалуется на акне – кожную сыпь;-выпадают волосы;-беспокоит избыточная сухость кожи, склонность к запорам – эти симптомы могут косвенно указывать на проблемы щитовидной железы;-случаются резкие перепады настроения, которые нарастают по мере приближения месячных;-избыточный вес или дефицит массы тела.Перечисленные косвенные симптомы должны заставить вас задуматься и отправиться на консультацию к гинекологу или гинекологу-эндокринологу, чтобы провести гормональное обследование. Чем раньше установлена причина гормонального дисбаланса, тем с меньшей вероятностью в результате гормонального дисбаланса будет развиваться серьезная патология.Этапы гормонального обследования:-гинекологическое обследование на кресле;-УЗИ;-гормональное обследование.Как проводится гормональное обследованиеЧтобы оценить уровень гормонов и то, насколько нарушен гормональный фон, следует сдать кровь натощак в частной лаборатории. Гормоны подвержены колебаниям в зависимости от времени суток, последнего приема пищи, времени цикла и т.д. Поэтому для большей достоверности проводимых исследований, кровь рекомендуется сдавать три раза: на 7-й, 14-й и 21-й день менструального цикла. По результатам клинического осмотра врач определяет, на какие именно гормоны обследовать женщину. Этим анализом в большинстве случаев определяется уровень следующих гормонов:-"центральных", или гипофизарных, а именно: фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормона, пролактина;-"периферических": эстрогенов (эстрадиол, прогестерон), андрогенов (тестостерон, дегидроэпиандростерон-сульфат и другие).В некоторых случаях нужно проверить также уровень тиреотропного гормона – гормона щитовидной железы.Лечение гормонального дисбалансаПо результатам гормонального обследования врач назначает необходимое лечение. В некоторых случаях помогает отрегулировать уровень гормонов переход на здоровое питание и систематические, правильно подобранные физические нагрузки. Но если имеются серьезные нарушения обмена гормонов, на самотек пускать не стоит. В зависимости от того, какие имеются нарушения гормонального фона и насколько они выражены, врач назначает коррекцию в следующих направлениях:-нормализация массы тела. С этого следует начинать корректировку гормонального баланса, если врач фиксирует дефицит массы или избыточную массу тела у пациентки. Для этого назначается диета, адекватные физические нагрузки, возможно, препараты для снижения или увеличения веса.-медикаментозное лечение, которое в зависимости от сложности ситуации может рекомендовать врач:-коррекция при помощи гомеопатических препаратов;-антигомотоксическая терапия (применение негормональных препаратов, механизм действия которых аналогичен действию гомеопатии);-гормональная терапия. В щадящих дозах назначаются гормоны, помогающие сбалансировать гормональный фон.Профилактика гормонального дисбалансаПоддержать гормональный баланс можно, придерживаясь здорового образа жизни. Это значит, женщина должна чаще бывать на свежем воздухе, больше отдыхать и меньше подвергаться стрессам, придерживаться здорового рационального питания, получать умеренные физические нагрузки.