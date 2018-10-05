Всего 4 столовые ложки этого масла способны очистить артерии!
Для улучшения воздействия липопротеидов высокой плотности достаточно употреблять оливковое масло или продукты с его содержанием ежедневно, рассказали специалисты. Курс средиземноморской диеты с применением 4-х столовых ложек полезного вещества будет способствовать предотвращению патологического процесса образования атеросклеротических бляшек в артериях, являющихся причиной инсультов или инфарктов.
Особенно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых недугов липопротеиды низкой плотности. Однако уровень «плохого холестерина» оливковое масло снизить не может. Доказательством тому послужил эксперимент, проведенный научными сотрудниками Hospital del Mar Medical Research Institute Барселоны. Они наблюдали за питанием и здоровьем 296 пациентов, средний возраст которых составлял 66 лет. Все добровольцы входили в категорию риска из-за проблем с сосудами и сердцем.
Участников эксперимента разделили на три группы, ориентируясь на их питание: первая команда придерживалась средиземноморской диеты с использованием очищенного оливкового масла; вторая – такого же типа рациона, но с добавлением орехов; третья, контрольная – питалась обычной «здоровой» пищей, но получала уменьшенные порции красного мяса, сладостей и жирных молочных продуктов.
Перед началом эксперимента и после завершения у всех его участников проверили содержание двух типов холестерина. Как выяснилось, рацион не способствовал росту в крови «хорошего» органического соединения, но улучшали его положительное воздействие. У получавших оливковое масло добровольцев, наблюдался наиболее видимый эффект.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил kruzka в категорию Кардиология
Добавить комментарий